Eletrobras cancela 'Eletrobras Day' para empregados após saída inesperada de presidente

Com a saída repentina de Wilson Ferreira Jr. da presidência da Eletrobras, a empresa decidiu suspender o "Eletrobras Day", que seria realizado nesta terça-feira, 15, e no qual seriam detalhados "em primeira mão" para os empregados os investimentos para o período 2023-2027 e os principais programas que seriam lançados. O evento seria presencial, em São Paulo, das 14h30 às 18 horas, com link para quem não pudesse comparecer.

Em comunicado aos empregados, a Eletrobras informou que cancelou o evento "em função da necessidade de readequação da agenda".

O novo presidente da companhia, Ivan Monteiro, embarcou para reuniões em São Paulo, segundo fontes, onde deve ser realizada reunião com a diretoria, que também havia sido convocada para participar do evento.