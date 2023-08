Parques solares do Ceará recebem investimento de R$ 47,74 milhões

Parques solares em Abaiara receberão investimento de R$ 47,74 Crédito: Divulgação

Cinco parques solares fotovoltaicos, instalados no município de Abaiara, na região do Cariri, receberam R$ 47,74 milhões referentes à sexta parcela de financiamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Os parques são o Lightsource Milagres I, II, III, IV e V Geração de Energia S.A., que tiveram os projetos aprovados pela Diretoria Colegiada da Sudene em outubro de 2021 e formam um complexo solar fotovoltaico de geração de energia elétrica com capacidade instalada de 210 MW, que deve entrar em operação no próximo ano. De acordo com a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento da Sudene, o investimento total previsto para os parques é de R$ 782,65 milhões e a participação do FDNE é de R$ 422,95 milhões.

Implantação de parque solar em Icó deve abrir até mil vagas de trabalho As primeiras cinco liberações atingiram R$ 310,40 milhões, enquanto a sexta parcela ficou em R$ 44,74 milhões, o que totaliza R$ 355,15 milhões repassados pelo FDNE até o momento. O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destaca que "o apoio dado pela Autarquia aos projetos de energia renovável tem sido fundamental para ampliar a capacidade de produção de energia eólica e solar fotovoltaica instalada no país".

O complexo solar, de responsabilidade da Lightsource Bp, vai gerar cerca de 800 empregos diretos e dois mil indiretos na fase de implantação. Quando estiver em operação, a estimativa é de que sejam 10 postos de trabalho diretos e 30 indiretos. A estimativa é de que o projeto Milagres gere aproximadamente 460 mil MWh por ano, o suficiente para abastecer cerca de 212 mil residências. O Complexo se conectará ao Sistema Integrado Nacional (SIN), injetando energia limpa por meio do seccionamento de uma linha de transmissão de 230kV existente, de propriedade da Chesf, que conecta as subestações Milagres e Bom Nome. O Banco do Brasil, instituição financeira responsável pela operação, informou que a Lightsource Bp vai desenvolver programas focados em práticas ambientais e no bem-estar das comunidades que vivem em torno do complexo.

A previsão é de que sejam investidos R$ 2,3 milhões para a execução de programas de gestão, controle e educação ambiental, além do Investimento Social Privado (ISP), com ações voltadas para agricultura familiar, saneamento básico e capacitação profissional. Cadeia produtiva de hidrogênio verde também receberá incremento O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou, no dia 27 de julho, a assinatura de um memorando de entendimento com a multinacional Lightsource bp para ampliar a produção de energia solar fotovoltaica, que inclui a implantação de uma usina na região Centro-Sul do Estado. O foco é a produção para o mercado livre de energia, mas o governo do Estado afirmou que ambos os empreendimentos devem incrementar a cadeia produtiva do hidrogênio verde.