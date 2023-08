Apagão impacta lojas, barracas de praia e restaurantes no Ceará

Após acordo coletivo, comércio funcionaria normalmente na Capital Crédito: FCO FONTENELE

O apagão do sistema elétrico ocorrido nesta terça-feira, 15, pela manhã, prejudicou comércio, bares, restaurantes e barracas de praia no Ceará, principalmente em Fortaleza, que se preparou para um feriado de Nossa Senhora da Assunção com funcionamento após acordo coletivo com a categoria.

Nas barracas de praia e restaurantes que funcionam para o almoço o impacto foi grande de acordo com Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), no Ceará. "A gente não conseguiu calcular ainda os prejuízos, mas o grande problema foi o almoço. Aqueles que trabalham no horário do almoço tiveram um prejuízo muito grande. Algumas barracas de praia também relataram que não puderam funcionar", declara.



Entre os motivos estavam a falta de funcionamento de sistema, por conta da falta de energia, e o mais complicado, no seu ponto de vista, são os prejuízos com os produtos perecíveis em virtude do desligamento das câmaras frias e congeladores.

“Para nós, a princípio, posso dizer que prejudicou muito o início do almoço. Por ser um feriado as barracas de praia também tiveram muita complicação. Então eu não consigo calcular os prejuízos. Quando falta energia e volta normalmente você tem queima de equipamentos e produtos que estragam”, afirma.

Mesmo sem poder calcular em reais o prejuízo, Righetto adiantar que a grande maioria dos bares e restaurantes tiveram o seu início do dia prejudicado. “Muitos desistiram até de funcionar na hora do almoço e barracas de praia, principalmente, tiveram grandes problemas para iniciar. Muitos aí estão alegando que já tiveram prejuízos grandes de operação ou que não puderam atender”, finaliza.

Shopping

De acordo com o Iguatemi Bosque no momento da queda de energia havia apenas as equipes internas no shopping. “Não houve nenhum impacto no funcionamento. No momento (início da tarde), o shopping está operando normalmente com a energia já restabelecida”. Apagão: Aneel diz que 73% da energia já foi reestabelecida O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou no fim da manhã desta terça-feira, 15, que, segundo as últimas atualizações, grande parte das cargas nos Estados atingidos pelo apagão nesta terça já foi restabelecida.

Segundo os dados, até 10h45, haviam sido recompostos 30% das cargas da região Norte e 73% da região Nordeste. "Neste momento, como de praxe, as ações são tomadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que tem a responsabilidade legal de operar o sistema elétrico brasileiro, acompanhadas pelo Ministério de Minas e Energia, Aneel e por demais autoridades do governo federal, e comunicadas e informadas também às autoridades dos governos estaduais", disse ele. Apagão no Brasil: o que aconteceu? A informação sobre a "ocorrência de grande porte" foi fornecida pela Neoenergia, concessionária que atende 18 estados do País. A empresa afirmou que apenas o Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável por coordenar a distribuição de eletricidade do País, poderia pontuar as causas exatas da interrupção.