Apagão no Brasil: o que aconteceu? Ministro explica ao vivo; assista

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, explica o motivo do apagão Crédito: FÁBIO LIMA

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) fala sobre o apagão que atingiu 25 estados do País. Considerado o maior desde 2009, o blackout ainda não teve o motivo explicado pelo governo federal. Apagão no Brasil: ministro explica o que aconteceu; assista ao vivo

Você pode assistir também direto do YouTube.

Apagões no Brasil: 2001 Uma falha humana em uma subestação de SP causou o blecaute de 2001, que atingiu o Sudeste. Em julho daquele ano, o então-presidente Fernando Henrique Cardoso começou um programa de investimentos na construção de termelétricas que serviriam como reserva de complementação. Apagões no Brasil: 2009 28 mil megawatts foram desligados no apagão de 2009, um dos maiores dos últimos 100 anos. Além de estados do Paraguai, 18 UFs foram afetadas, enquanto 14 outras ficaram no escuro parcial. Uma tempestade causou a falha no sistema elétrico do País. Quase 60 milhões de pessoas permaneceram sem energia elétrica por até seis horas, configurando um dos blecautes mais longos já registrados.