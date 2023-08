Apagão desta terça é maior do Brasil desde 2009; veja casos anteriores

O apagão desta terça afetou 25 dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O apagão de energia elétrica na manhã desta terça-feira, 15, pode ser o maior do Brasil desde 2009, em quantidade de estados afetados. 25 das 26 Unidades Federativas (UFs), além do Distrito Federal, foram atingidas pelo blecaute, que representou uma queda de 25% na carga total do sistema nacional. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o "evento de grande porte" desta terça interrompeu 16 mil megawatts (MW) de carga. No Ceará, a energia elétrica foi reestabelecida às 12h14min, informou a distribuidora Enel em nota. Este é pelo menos o oitavo apagão a atingir mais de uma região do País desde 1999, e primeiro desde 2018. A incidência nas regiões Norte e Nordeste é notada em casos anteriores. Veja abaixo quando aconteceram os apagões.