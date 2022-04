Saiba a composição para o aumento de até 25,12% da conta de luz no Ceará

As medidas adotadas para mitigar aumentos na conta de luz em 2021 representam 11,45% do aumento aprovado para o ano de 2022

Conforme apresentação foi feita por Luis Carlos Carrazza, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da Aneel, o principal encargo para o reajuste na tarifa de até 25,12% da Enel no Ceará diz respeito a retirada de prejuízos financeiros anteriores. As medidas adotadas para mitigar aumentos na conta de luz em 2021 representam 11,45% do aumento aprovado para o ano de 2022, conforme detalha Luiz.

O aumento da conta de luz no Ceará é composto por:

11,45% - Aumento referente a retirada de despesas financeiras anteriores

- Aumento referente a retirada de despesas financeiras anteriores 4,02% - Aumentos de encargos, impostos e taxas

- Aumentos de encargos, impostos e taxas 4,32% - Aumento do preço da energia no mercado interno brasileiro

- Aumento do preço da energia no mercado interno brasileiro 0,55% - Aumento de outros componentes financeiros, custos operacionais e etc

- Aumento de outros componentes financeiros, custos operacionais e etc Houve aina a redução de 1,04% no custo relacionado ao transporte de energia

