Enel salta 31 posições e se torna a 8ª empresa com tarifa mais cara do Brasil

Antes do aumento aprovado nesta terça-feira, 19 de abril, a tarifa cobrada pela Enel Ceará representava a 39ª mais cara do Brasil com relação ao valor cobrado para imóveis residenciais com baixa demanda por energia. Agora, ficará em 8º lugar do País.

Isso porque, com o reajuste anual, a tarifa aplicada na conta de luz dos cearenses saltou 31 posições, saindo de R$ 588,8 por megawatts (MW) a cada hora, para R$ 731,6 na mesma medida. Valores representam R$ 0,73 por cada quilowatts (KW) consumido por hora no Estado.

A tarifa cobrada ao consumidor pela Enel Ceará, é composta por:

32,2% - Tributos (28,8% de ICMS e 3,4% de Pis/Cofins)

29% - Energia

25,4% Distribuição

8,9% - Encargos

3,8% - Transporte

Hélvio Guerra, diretor da Aneel, reconhece que os reajustes implementados "não são baixos", mas destaca as ações da Agência em prol de minimizar o impacto ao consumidor final.

"Diante das dificuldades que estamos vivendo nos últimos anos, além dos impactos da pandemia com impactos em toda setores da sociedade, temos ainda a questão do preço do gás no mercado internacional que afeta diretamente nosso setor, além da crise hídrica, considero como eficaz as ações da Aneel com relação aos processos julgados", pontua.



