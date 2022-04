Conselho de Consumidores questiona aumento aprovado na conta de luz no Ceará que bate 25,12%

Antônio Erildo Lemes Pontos, presidente do Conselho de Consumidores da Enel Ceará fez uma participação durante a votação do reajuste, pedindo o apoio da Aneel para avaliação do aumento posteriormente aprovado que varia de 24,18% a 25,12% na conta de luz dos cearenses. "Temos uma extrema preocupação com relação a ao aumento votado na reunião de hoje", pontua Antônio.



Sobre o assunto Conta de luz: Aneel propõe alta de até 57% nas bandeiras tarifárias

Eletrobras volta à pauta do TCU, que deve adiar planos de privatização do governo

Redução da taxa de energia vai favorecer pequenos negócios, diz Sebrae

Aneel aprova aumento médio de 24,88% nas tarifas da Enel Ceará a partir de sexta, 22

Aumento da conta de luz no Ceará vai de 24,18% a 25,12%

Ele questiona que ainda em 2021, o reajuste tarifário da Enel foi de 8,95%, "quase o dobro do IPCA e, neste ano, o aumento é de quase três vezes o IPCA, que é a inflação real aos consumidores", argumenta ao destacar uma insatisfação geral dos consumidores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Fica difícil para qualquer consumidor aceitar e entender aumentos tão pesados e consecutivos, principalmente vindo de uma empresa que tem deixado muito a desejar no serviço prestado", complementa.

O Conselho questiona ainda o salto do lucro da companhia, que ficou na casa dos 84% na passagem de 2020 para 2021, em meio à crise hídrica, somando um lucro líquido de R$ 489 milhões em 2021, enquanto em 2020 foi de R$ 265 milhões.

Por sua vez, a Enel Ceará destaca que realizará uma coletiva de imprensa ainda na manhã desta terça-feira, 19 de abril, para comunicar a sociedade em geral sobre os motivos e a necessidade do reajuste. Para Antônio, o aumento irá gerar prejuízos para a distribuidora: "Acredito que haverá um grande aumento de inadimplência e de furto de energia", argumenta ao destacar que o não aumento real do salário mínimo e a disparada generalizada de preços irão exacerbar a insatisfação dos consumidores com a Enel.

Tags