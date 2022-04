O que contribuiu para o aumento da conta de luz no Ceará de até 25,12%

No anúncio do aumento médio de 24,88% na tarifa da energia elétrica para os cearenses, foram expostos os pontos que contribuíram para o encarecimento aprovado

A partir do dia 22 de abril deste ano, próxima sexta-feira, a conta de luz dos cearenses aumentará em média 24,88%, variando de 24,18% a 25,12%. O reajuste nas cobranças feitas pela Enel Ceará foi aprovado pela Agência Nacional da Energia Elétrica (Aneel) em reunião extraordinária na manhã desta terça-feira, 19.

Alta representa mais do que o dobro do percentual esperado pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia) que estimava de 11%.

Pontos que contribuíram para aumento de 30,41%, proposto pela Enel, ser reduzido pela Aneel

Ressarcimento de créditos de Pis/Cofins ---> Redução de 2,93% (R$ 201,4 milhões)

Fim da bandeira de escassez hídrica ---> Redução de 2,18% (R$ 149,5 milhões)

Reversão do risco hidrológico ---> Redução de 2,11% (R$ 145,1 milhões)

Remanescente escassez hídrica ---> Redução de 1,99% (R$ 136,2 milhões)

Sobrecontratação/exposição de energia ---> Redução de 0,70% (R$ 47.891 milhões)

Conta escassez hídrica - diferenciamento de energia ---> Redução de 0,84% (R$ 57,95 milhões)

Demais financeiros ---> Redução de 0,52% (R$ 35,47 milhões)

Conta escassez hídrica - importação julho a agosto de 2021 ---> Redução de 0,40% (R$ 27,76 milhões)

