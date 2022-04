Aumento da conta de luz no Ceará vai de 24,18% a 25,12%

Reajuste vai de 24,18% para grupo A, consumidores de alta tensão com grande demanda de energia, como indústrias; 25,12% para o grupo B, em geral residências e pequenos negócios; e 24,66% para imóveis residenciais com baixo consumo

A partir do dia 22 de abril deste ano, próxima sexta-feira, a conta de luz dos cearenses aumentará em média 24,88%. O reajuste nas cobranças feitas pela Enel Ceará foi aprovado pela Agência Nacional da Energia Elétrica (Aneel) em reunião extraordinária na manhã desta terça-feira, 19. Os percentuais variam conforme a faixa de consumo e variam de 24,18% a 25,12% de encarecimento.

Alta representa mais do que o dobro do percentual esperado pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia) que estimava de 11%.

Os aumentos percentuais na conta de luz aprovados foram:

Aumento de 24,18% para grupo A, consumidores de alta tensão com grande demanda de energia, como indústrias

Aumento de 25,12% para o grupo B, consumidores de baixa tensão, em geral residências e pequenos negócios,

Aumento de 24,66% para imóveis residenciais com baixo consumo

