Aneel extingue dois projetos de energia eólica em alto mar no Ceará

Dois dos nove projetos de exploração de energia eólica offshore (em alto mar) no litoral do Ceará foram declarados extintos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Decisão foi oficializada em publicação de resoluções individuais de cada processo de licenciamento.

O órgão regulador, ao avaliar os riscos ambientais e as propostas de intervenção feita pelas empresas responsáveis pelos projetos julgou as intervenções como fora dos padrões de preservação ambiental e técnica exigido nas diretrizes de regulamentação aprovadas no ano de 2007.

No Estado, os projetos anteriormente divulgados e extintos foram a central geradora eólica marítima Asa Branca e a eólica Caucaia.

O Despacho de Requerimento de Outorga (DRO) do projeto de Caucaia havia sido solicitado junto à Aneel em agosto de 2016. A planta, idealizada pela empresa BI energia LTDA, previa utilização de 48 aerogeradores do modelo haliade-x e previa uma potência máxima de 576 MegaWhats (MW).

No caso do projeto Asa Branca, de responsabilidade da companhia Eólica Brasil, o pedido de outorga é mais recente, registrado em janeiro deste ano. Empreendimento apresentou intenção de construir um parque eólico em alto mar no litoral cearense com 72 aerogeradores do modelos vestas V236. A planta teria capacidade total de 1.080 MW de potência elétrica.

Os dois projetos, conforme destaca a Aneel nas resoluções, estão "prejudicado(s) por fato superveniente, nos termos do art. 14 da Norma de Organização ANEEL n° 001, aprovada pela Resolução Normativa nº 273, de 10 de julho 2007".

Isso significa na avalição técnica e jurídica dos pedidos, que a Aneel concluiu que as empresas responsáveis pelos empreendimentos tiveram os pedidos de outorga das atividades propostas "prejudicados" e "impossibilitados" por fatos ocorridos depois da solicitação feita ao órgão.

A extinção dos pedidos de outorga não impede que as companhias revejam a estrutura do projeto e se adequem aos novos requisitos exigidos pela Aneel.

Além dos projetos no Ceará, a planta prevista para eólica Votu Winds, a ser instalada nos municípios de Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kenedy, no Espírito Santo, e São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro, também foi extinta pela agência de regulação.

A Aneel está extinguindo projetos que não cumpram as determinações ambientais, técnicas, jurídicas e regulatórias determinadas em decreto de dezembro de 2021. Mais um novo conjunto de medidas e ações regulatórias deve ser publicado até o fim deste ano para regularizar a exploração da energia eólica em alto mar no Brasil.

Desse modo, além de atender as diretrizes já publicadas, os projetos, se quiserem permanecerem válidos e assim conseguir a autorização para construção, precisarão alinhar suas respectivas ações com as decisões futuras da Aneel.

7 projetos de eólica offshore em análise para o Ceará

Jangada, da Força Eólica do Brasil (3.000 MW de Potência Total)

Camocim, da Camocim Eirelli (1.200 MW de Potência Total)

Dragão do Mar, da Qair Marine Brasil (1.216 MW de Potência Total)

Alpha, da Alpha Wind Morro Branco (6.000 MW de Potência Total)

Costa Nordeste, da Geradora Eólica Brigadeiro I (3.840 MW de Potência Total)

Sopros do Ceará, da Totalenergies Petróleo&Gás (3.000 MW de Potência Total)

Projeto Pecém, da Shell Brasil (3.010 MW de Potência Total)

