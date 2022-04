Enel Ceará divulga parcelamento da conta de luz em até 24 vezes no cartão

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Para clientes que estejam com débitos em aberto com a distribuidora, o pagamento pode ser em até 10 vezes (entrada mais nove vezes)

Em comunicado após aprovação da Aneel de reajuste da tarifa de energia no Ceará em até 25,12%, a Enel divulga condições facilitadas para pagamento, com parcelamento no cartão de crédito em até 24 vezes da conta de luz pelo site da distribuidora na área exclusiva de acesso ao cliente.

Para clientes que estejam com débitos em aberto com a distribuidora, o pagamento pode ser em até 10 vezes (entrada mais nove vezes).

Conforme a empresa, as condições de negociação estão disponíveis para todos os tipos de clientes (residenciais e comerciais, além de indústrias e propriedades rurais), avaliando a situação de cada um.

Os interessados em aderir ao parcelamento podem solicitar por meio do Portal de Negociação da companhia, pelo aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado para iOS e Android; por meio da Central de Relacionamento 0800 285 01 96 ou em uma das lojas de atendimento da distribuidora.

