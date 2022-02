Saiba como se candidatar para o programa trainee da Shoppe no Brasil

Interessados em se candidatar para as vagas do programa trainee de 2022 da Shoppe no Brasil têm até a próxima terça-feira, 14 de fevereiro, para realizarem as inscrições. Processo seletivo busca recrutar 20 jovens profissionais para atuação nas áreas de operações, setor comercial, produtos, business intelligence, recursos humanos, finanças e marketing da multinacional. O POVO explica abaixo como se candidatar.

Quem pode se candidatar para vagas de trainee na Shoppe?

Como o foco é selecionar jovens para treinamento, formação profissional e capacitação técnica para atuação na propria empresa, não é necessário experiência para concorrer as vagas.

Assim, o programa é aberto a candidatos formados em qualquer curso de ensino superior reconhecido pelas entidades educacionais brasileiras.

O único requisito expresso pela Shoppe é de que os candidatos, independentemente da idade, área de atuação, ou local de origem, tenham concluído a graduação a partir do ano de 2019. Conhecimentos avançados em inglês são desejáveis para atuação no programa.

“A Shopee é uma empresa que está crescendo no Brasil e conectando cada vez mais empreendedores e consumidores. Tendo em vista que temos uma estratégia de hiper localização, queremos capacitar jovens brasileiros e contribuir para o desenvolvimento de profissionais do mercado de e-commerce”, afirma Karina Hartung, responsável por Recursos Humanos na Shopee Brasil.

Como funciona o programa trainee da Shoppe no Brasil?

Os trainees aprovados vão passar por um programa de treinamento e atuação profissional com duração de cerca de um ano e três meses com foco em desenvolvimento de habilidades. A atuação será em modelo híbrido, com conexões com todos os núcleos de atuação da Shoppe na América Latina.

"O objetivo é que [os trainees] tenham um plano de carreira na companhia e cresçam em sinergia com a forte expansão da empresa", destaca a Shoppe ao divulgar o processo seletivo. O intuito é capacitar jovens talentos para cargos de destaque na empresa.

Qual o salário e os benefícios?

A empresa não divulgou a faixa salarial de cada vaga, mas afirma ser uma "remuneração compatível com o mercado". Além do salário bruto, as vagas incluem alguns benefícios como:

Vale-transporte

Vale-refeição

Assistência médica

Seguro de vida

Acesso ao Zenklub (plataforma online de cuidados com sa saúde mental),

Total Pass (plataforma que reúne em uma matricula, acesso a diversas academias)

Vale-cultura

Auxílio home office

Subsídio para cursos

Como será o processo seletivo do programa trainee de 2022 da Shopee?

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar pela página do programa, clicando aqui

Após ter a inscrição aprovada, cada candidato será submetido a testes de lógica e de inglês. Depois, a seleção se voltará para testes de identificação de habilidades e conhecimentos específicos da área de atuação desejada pelo candidato.

Haverá também um painel com um grupo de diretores da Shopee para interação e alinhamento com a cultura da empresa. Por fim, as últimas etapas do processo seletivo serão entrevistas individuais com os selecionados a serem realizadas até o começo de maio.

A Shoppe Brasil destaca que o programa integra os planos de expansão da empresa no Brasil, especialmente com aumento do número de funcionários. “A abertura para trainees é mais um passo em direção aos nossos objetivos, de ter uma operação cada vez mais local e de formar as próximas lideranças da empresa”, completa Karina ao destacar, sem números, um "crescimento expressivo" no número de colaboradores da multinacional no Brasil no ano passado.

