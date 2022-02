Nova unidade de delivery está com 30 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se candidatar

Trabalhadores de Fortaleza que estejam buscando realocação no mercado de trabalho ou a primeira oportunidade de emprego podem se candidatar, de forma online ou presencial, para 30 vagas de caratér imediato abertas na Menu Brands.

A empresa cearense do setor de alimentação fora do lar, com foco no delivery, busca selecionar novos profissionais para nova unidade da empresa na Cidade a ser inaugurada até o fim do mês de março deste ano.

Os postos de trabalho são para áreas de expedição, cozinha, fábrica, serviços gerais e setor de qualidade. A comprovação de experiência não será pré-requisito na seleção. As vagas são em regime CLT para os turnos vespertino e noturno. A seleção seguirá por tempo indeterminado ou até o preenchimento total das vagas.

Entre os benefícios ofertados pela empresa estão alimentação no local de trabalho, vale transporte ou ajuda de custo para deslocamento, auxílio no plano de saúde e odontológico, plano de carreira e capacitação profissional constante. Há ainda uma premiação variável mensalmente por desempenho.

Os requisitos para vagas incluem ensino médio completo, maioridade, disponibilidade para trabalhar escala de seis dias de trabalho e uma folga. Além disso, são requeridos aptidão para trabalhar em ambiente dinâmico e em equipe, gostar de desafios e ter visão de crescimento.

Como se candidatar para vagas de emprego na Menu Brands?

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo diretamente para o e-mail rh@menubrands.com.br

Para aqueles que preferirem se candidatar presencialmente, basta procurar o setor de recursos humanos na unidade Aldeota, na rua Padre Valdevino, número 2520.

Mais informações pelo telefone (85) 3264.1099 ou pelo WhatsApp do RH da empresa no número (85) 98191.5106.



Sobre a Menu Brands

O grupo Menu Brands opera multimarcas desde 2017, atualmente coordenando dez marcas em operação no modelo dark kitchen, com foco exclusivo em delivery, na Aldeota e nos dois hubs híbridos, que contam com cozinha e atendimento presencial numa mesma estrutura física na Parangaba e Lago Jacarey.

As marcas em operação coordenadas pela Menu Brands são: Delivery Menu, Ginger, Buoni Amici’s, SooDeli, SooVeggie, Rotisserie Sanduíches, Zack Smash’s Burger, Típico, Buk Burger n’ Beer e Buoni Slice & Pizza.

