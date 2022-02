Empresa de estrutura metálica abrirá terceira fábrica no Ceará com investimento de R$ 70 milhões

O Ceará terá a terceira fábrica da Projeart até o fim do ano, estado onde a marca atua há 29 anos. A empresa já tem parque industrial com uma área total de 95.000 metros quadrados (m²) e fabril de 28.000m², dividido em duas unidades no Eusébio. O investimento previsto no novo projeto é de R$ 70 milhões.

No balanço de 2021, o grupo divulgou execução de cerca de 230 mil m² de obras de grande porte para clientes em todo o Brasil, geração de mais de 600 empregos diretos e indiretos e produção de mais de 9.300 mil toneladas de aço, alta acima de 100% ante produção do ano anterior. Mas a capacidade mensal da empresa chega a 1.200 toneladas de perfis laminados, chapas de aço, dobradeiras, bancos de corte e mesas de arco submerso para perfis soldados, entre outros.



A expectativa da Projeart é que a terceira fábrica deve ser inaugurada em dezembro de 2022, também no Eusébio, com 22 mil m² de área, geração de mais 400 novos empregos diretos e triplicando a capacidade de produção de aço atual da empresa.

Nesta apresentação de planos, a empresa informa que inicia o ano com desenvolvimento também de nova identidade visual e gestão com novos diretores.

Matriz da Projeart no Eusébio (Foto: Divulgação)



“Com a nova fábrica que estamos construindo no Eusébio, esperamos assumir a liderança nacional do segmento, ampliar em três vezes a nossa capacidade de produção atual, além de gerar mais 400 novos empregos diretos no Ceará”, afirma, em nota, o atual diretor de Negócios da Projeart, André Ribeiro.

Além da execução da obra da fábrica, a marca frisa investimentos em novidades tecnológicas na indústria e na construção civil, trazendo maquinários da Europa e dos Estados Unidos.

A nova fábrica possuirá certificação LEED e está sendo idealizada por princípios ESG, com as práticas socioambientais, desenvolvimento social e governança. "O resultado será uma obra com redução no consumo de água e de energia elétrica, na emissão de dióxido de carbono e na geração de resíduos", informa em comunicado.

Hoje a produção do aço é voltada para a execução de obras de médio e grande porte em galpões e condomínios logísticos, prédios industriais e comerciais de múltiplos pavimentos, estruturas metálicas para pontes, passarelas, transportadoras, pipe racks, atacados, atacarejos, varejistas, obras públicas e indústria em geral. Em 2020, a indústria do aço no Brasil gerou cerca de 32 milhões de toneladas do material.

Nova marca e gestão

A atual gestão da empresa fica por conta de Jeferson von Haydin, CEO e diretor executivo; André Ribeiro, CBO e diretor de Negócios; Auricélio Parente, diretor de Investimentos.

A marca foi desenvolvida pela Agência bycreator e traz o conceito forte, minimalista e marcante. "É a primeira vez em 29 anos que a empresa reestrutura a marca, refletindo o padrão de excelência transmitido aos clientes. Ela comunica-se de maneira objetiva e forte, sem perder a tradição que durante anos vem fazendo a Projeart ser referência no mercado da indústria do aço", detalha o comunicado da Projeart.

“Estamos com nossa nova identidade visual, mas com a excelência de sempre. Nossa história é marcada pela qualidade no atendimento, cumprimento de prazo, investimento em tecnologia de ponta, capacitação profissional dos nossos funcionários e satisfação de nossos clientes. E assim, continuaremos trabalhando rumo à liderança nacional no segmento”, comenta André Ribeiro.

Filial da Projeart no Ceará (Foto: Divulgação)



Exemplos de obras de estrutura metálica da Projeart

Shopping Iguatemi (Fortaleza-CE) Shopping Parangaba (Fortaleza-CE) Shopping RioMar (Recife-PE) Centro Fashion (Fortaleza-CE) Eusébio Open Mall (Eusébio-CE) Hiper Bompreço (Fortaleza-CE) Grendene (Sobral-CE) Gerardo Bastos (Maracanaú-CE) Faculdade 7 de Setembro (Fortaleza-CE) Igreja Canãa (Fortaleza-CE) Santana Têxtil (Horizonte-CE) Supermercado Center Box (Fortaleza-CE) Vicunha Têxtil (Pacajus-CE) Atacadão (Fortaleza-CE) Assai (Fortaleza-CE) Aeris Energy (Caucaia-CE) Cimento Apodi (Caucaia-CE) G Barbosa (Fortaleza-CE) Fábrica Fortaleza Grupo M Dias Branco (Eusébio-CE) Shopping Bosque Grão Pará (Belém-PA) Dismelo Distribuidora e Colina Distribuidora (Pará-CE) J Sleimann Dag (Fortaleza-CE) Ajan Empreendimentos Condomínio de Galpões (Pernambuco) Casa Freitas (Centro de Distribuição – Eusébio-CE) DuNorte Distribuidora (Belém- PA) Cervejaria Itaipava (Maracanaú-CE) Freitas Varejo – Centro de Distribuição (Maracanaú-CE) Armazém Mateus – Centro de Distribuição (Maranhão) Ambev (Aquiraz-CE) LOG Comercial P (Itaitinga-CE) Ipê Química Amparo (Itapessuma-PE) Tramontina (Pernambuco) Estaleiro Atlântico Sul (Porto de Suape-PE), entre outros.

