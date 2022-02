TIM abre contratação para pessoas com idade a partir de 50 anos

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O programa TIM 50+ tem parceria com a startup Labora e as inscrições vão até o dia 15 de fevereiro deste ano

A TIM abriu vagas para contratar profissionais de 50 anos de idade para cima e está com inscrições abertas para o TIM 50+ até o dia1 5 de fevereiro deste ano. O candidato pode se inscrever clicando aqui.

Sobre o assunto Oi abre 25 vagas para setor de segurança da informação; veja como se candidatar

Concursos para Uece, Uva e Urca terão vagas para 13 áreas em 12 cidades; veja quais

Nesta primeira edição, a seleção é para cargos seniores em lojas da operadora de cinco Estados. A iniciativa é uma parceria com a Labora, HRTech especializada em diversidade etária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As oportunidades são para consultor de vendas em lojas da TIM no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná.

Entre os pré-requisitos para se candidatar estão ter Ensino Médio completo e familiaridade com smartphones.

O programa TIM 50+ oferecerá cursos de qualificação para todas as pessoas inscritas, treinamento sobre diversidade e inclusão geracional paras as equipes que receberão os talentos e acompanhamento específico por três meses junto às pessoas contratadas com foco na adaptação e inclusão ao ambiente e atividades.

Tags