Oi abre 25 vagas para setor de segurança da informação; veja como se candidatar

A empresa de telecomunicações Oi está com 25 vagas de trabalho abertas para o setor de segurança da informação. Os postos de trabalho são para o sistema home office e a seleção seguirá por tempo indeterminado ou até o preenchimento total das vagas.

A Oi destaca ainda que pretende selecionar profissionais "de diversos níveis e formações" para integrar o time. O processo seletivo ocorrerá de forma remota, sendo composto por análise de perfil, entrevistas com profissionais de Recursos Humanos e com gestores da Oi.

As inscrições podem ser feitas na página oficial da companhia no LinkedIn, clicando aqui. Os candidatos podem ainda manifestar interesse nas vagas por meio do site de seleção da empresa, clicando aqui.

Veja outras vagas de empregos aberta para empresa de telecomunicações e TI da Oi

Consultor de Ciência de Dados

Cientista de Dados

Arquitetos de Dados

Especialista em Relacionamento Digital

Executivo de Negócios Sênior

Assistente Administrativo Junior - Vaga para pessoa com deficiência

Consultor em Gestão

Gerente de Vendas Externas

Supervisor de Vendas Externas

Analista de Projetos de TI Sênior

Analista de Sistemas Sênior Fullstack

Especialista Técnico de Informação





