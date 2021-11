Burger King abre 1.800 vagas de emprego para três setores; veja como se candidatar

Candidatos podem se apresentar em qualquer loja da rede entre os dias 9 e 10 de novembro e realizar entrevista de seleção no ato do cadastro; entenda

A rede de fast food Burger King (BK) busca ampliar seu time de profissional e realizará a contratação de 1.800 pessoas entre os dias 9 e 10 de novembro para atuação em todas as unidades da marca no Brasil. Os cargos são no segmento de gestão, atendimento e manutenção e os novos contratados poderão ser alocados ainda nas lojas da Popeyes, marca administrada pelo BK no Brasil.

Ainda que não haja reserva de vagas, o Burger King afirma que qualquer uma das contratações poderá ser disputada por pessoas com deficiência. Os cargos são de:

Coordenador de turno

Gerente de Restaurante

Técnico em manutenção

Para as vagas de liderança e gestão há exigência de ensino superior completo, mas serão aceitas candidaturas de quem ainda estiver cursando graduação em qualquer área. Com relação as vagas para o setor de atendimento a exigência é ter o ensino médio completo.

Os postos de trabalho de técnico em manutenção apresentam como requisito formação em curso técnico de Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecatrônica e Automação Industrial.

"Procuramos por talentos com fome de desafio e que querem devorar o futuro, em um ambiente onde todos são bem-vindos", conta Marcia Baena, vice-presidente de Gente & Gestão do Burger King no Brasil.

Como se candidatar para vagas de emprego abertas pelo Burger King no Ceará?

A empresa estará realizando atendimento presencial em todas as lojas da rede no Ceará e no Brasil para quem estiver interessado em se candidatar para uma das vagas de emprego abertas na companhia.

Dessa forma, entre de 10h às 18h do dia 9 e 10 de novembro, haverá atendimento presencial para seleção de emprego em qualquer loja do Burger King. Após realizarem o cadastro na vaga, os interessados serão entrevistado pela equipe de recrutamento no mesmo dia e local da inscrição na seleção.

"Os candidatos aprovados terão o processo admissional iniciado de imediato e por isso, importante garantir de antemão, que a documentação pessoal esteja em dia", destaca a empresa ao relembrar a importância dos candidatos portarem: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e certificação de ensino formal.

Como se inscrever para emprego no Burger King pelo WhatsApp?

Aqueles que não puderem comparecem a uma das lojas para realizar o cadastro de forma presencial poderão entrar em contato com a empresa pelo número de WhatsApp (11) 94317 6360. O assistente virtual do Burger King fará as perguntas necessárias ao candidato e solicitará a documentação para concluir o cadastro.

Esse atendimento será feito EXCLUSIVAMENTE pelo número informado acima. Dessa forma, qualquer outro número solicitando documento em nome do Burger King deve ser considerado tentativa de fraude e/ou golpe.

"Nos últimos anos, temos inovado com formatos cada vez mais práticos no processo de seleção dos nossos colaboradores. Desta vez, iremos apostar em uma ação presencial, de dois dias, com todas as medidas de segurança sendo seguidas rigorosamente, que prometem também agilizar as contratações", destaca Marcia.

