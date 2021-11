IDT e CDL de Fortaleza lançam novo núcleo para inserção no trabalho

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza lançam nesta quinta-feira, dia 4, o Núcleo de Inserção no Trabalho (NIT). O projeto visa promover a inclusão social da população desempregada pela formação social e trabalho, em especial, jovens de 14 a 24 anos com o ensino médio concluído e estudantes universitários, por meio do estágio.

Sobre o assunto Alta no preço de energia pode reduzir PIB em R$ 22,4 bilhões até 2022, diz CNI

Sine Ceará está com 732 vagas de emprego abertas; veja como se candidatar

Com revisões, saldo do Caged já caiu de 142.690 para 75.883 vagas criadas em 2020

O NIT funcionará na Faculdade CDL, na rua 25 de Março, 882, no Centro. Com foco prioritário na captação de oportunidades nas áreas do comércio e serviços e o encaminhamento de trabalhadores para vagas, incluindo o Aprendiz e Estágio, os trabalhadores que buscarem pelos serviços do NIT também terão acesso à orientação profissional e apoio nos processos seletivos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o presidente do IDT, Vladyson Viana, o projeto é uma opção a mais para os que estão à procura de uma colocação no mercado de trabalho da capital.

“Nossa meta é ampliar parcerias para criar cada vez mais condições de inserção da população em vagas de emprego, principalmente, os grupos que historicamente encontram mais dificuldades de inclusão, como os postulantes ao primeiro emprego”, acrescenta Viana.

De acordo com os idealizadores, o Núcleo de Inserção no Trabalho também irá gerar indicadores capazes de dar suporte aos parceiros na criação de estratégias para a criação de soluções na área trabalho

Tags