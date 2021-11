12 restaurantes representam Ceará no maior festival de hambúrguer do Brasil

Pão fresco e carne moída são ingredientes essenciais de qualquer hambúrguer. Mas é a criatividade dos acompanhamentos que conduz um bom hambúrguer. Criado em 2012 com o intuito de popularizar a categoria hambúrguer no país, o Burger Fest vai para sua 16ª edição em novembro deste ano. Pela primeira vez, o Ceará participa do festival com 12 representantes locais. De 1º a 30 deste mês, esses restaurantes, bares e hamburguerias oferecem produtos exclusivos a preços diversificados presencialmente e delivery.

A proposta do festival é “fomentar negócios, inspirações e novas experiências para o público, o festival neste momento visa auxiliar o segmento na recuperação da atividade econômica", afirma Claudio Baran, criador do evento. As receitas são criadas pelos participantes especialmente para o Burger Fest. Além do Ceará, também sediarão a edição deste ano os seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal e Bahia.

"A gente trabalha há quatro anos no mercado e gostamos muito desse tipo de culinária. Estamos muito felizes com o convite e a chance de levar o nosso nome para um festival grande como esse”, afirma Thales Wilmar, publicitário e proprietário de uma das hamburguerias cearenses participantes, a HugBeer.

Conheça os participantes e os hambúrgueres do Burger Fest no Ceará:

- Hug Beer Burger

Pão brioche, blend suíno de 160g, queijo mussarela, abacaxi chapeado, bacon crispy, camarão empanado e molho especial.

- Meatpacking Burgers

Pão brioche, hambúrguer 160g, queijo gorgonzola, rúcula, cebola crispy e mel, acompanhado de maionese caseira.

- FourFry Burger House

Pão Brioche, blend da casa de 170g, queijo cheddar derretido, duas fatias de bacon empanado e frito, sour cream, picles de cebola roxa artesanal e maionese defumada.

- Double Trouble Burger

Patty Melt com três carnes de 50g cada, cebola chapeada, caramelo de cebola e maionese trufada.

- Hard Rock Cafe Fortaleza

Hambúrguer de 200g, carne de sol crispy, queijo Monterey Jack, melado de cana, picles de cebola roxa, alface e tomate. Acompanha batatas fritas e molhos.

- Brewstone Pub

Burger 160g com cogumelos salteado, brie empanado e azeite de trufa.

- Good Burguer e Açaí

Pão australiano, blend da casa (150g), pulled pork, delicioso barbecue da casa e cremoso queijo cheddar Polenghi.

- Nando Burger

Carne 180g, alface, tomate, pão gergelim, molho de cheddar, geleia de pimenta e camarão.

- Juazeiro Burger

Pão de Brioche selado na chapa, maionese branca, carne de 130g, fatia de queijo coalho maçaricado é um delicioso molho coleslaw.

- 88 Bier

Pão brioche, Doritos, molho da casa, 150g de carne, queijo prato e geleia de pimenta.

- Rothenburg Burger

Pão australiano, hambúrguer de costela e pernil suíno, catupiry, coleslaw e bacon com barbecue na goiabada.

- Jango Burger

Burger de picanha 200g, pão brioche, queijo cheddar, cebola chapeada e bacon.

Burger Fest — 16ª edição

Onde: Restaurantes participantes

Quando: Até 30 de novembro

Mais informações: burgerfest.com.br

Instagram: @burgerfestoficial

