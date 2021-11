Tallos abre seleção para 22 vagas de emprego em Maracanaú; veja como se candidatar

Estagiário do O POVO Online

A Tallos, startup de tecnologia cearense, está com 22 vagas de emprego para o segmento de Tecnologia da Informação (T.I). Os postos se destinam a dez áreas de atuação, a maioria para trabalho presencial na sede da empresa em Maracanaú, mas há alguns postos onde é possível negociar o modelo home office ou mesmo híbrido de trabalho.

Entre as 22 vagas ofertadas, estão abertas seleções de novos profissionais para os seguintes cargos:

Analista de Performance Digital - 1 vaga

Desenvolvedor FullStack Pleno - 1 vaga

Desenvolvedor FullStack Júnior - 1 baga

Arquiteto de Software - 1 vaga

Closer - Inside Sales - 10 vaga

Customer Experience - 2 vagas

Customer Experience Tech - 2 vagas

Analista de Customer Success - 2 vagas

Designer Audiovisual - 1 vaga

Social Media - 1 vaga



Como se candidatar para vagas de emprego da Tallos em Maracanaú?

O processo seletivo ocorrerá a medida que os candidatos se apresentem. Para facilitar as candidaturas, a startup cearense disponibiliza todas as vagas na plataforma "Jobs" e também aceitará currículos pelo e-mail <[email protected]>.

A empresa entrará em contato com os candidatos para retorno sobre as próximas etapas de seleção, por isso orienta que estes forneçam canais de contato atualizado e chequem constantemente o e-mail pelo qual enviaram o currículo.

Sobre a Tallos



A startup cearense surgiu em 2017, em Maracanaú e atualmente conta com uma cartela de 10 mil usuários diretos e indiretos de seus serviços com atuação no Brasil e também em outros países da América Latina.

"Temos o desejo de criar um negócio capaz de oferecer soluções inovadoras, descomplicando o atendimento digital", afirma a empresa ao divulgar as vagas de trabalho abertas.

A empresa possui o selo Great Place To Work, que reconhece boas práticas de Gestão de Pessoas pelo mundo, e assume como missão a oferta de tecnologias e soluções inovadoras que permitam a "otimização no atendimento de empresas aos seus clientes e potencializando a força de vendas", conforme define a marca.

