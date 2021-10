Assaí inaugura loja com investimento de R$ 61 milhões e 293 contratações em Fortaleza

Unidade é a décima primeira da rede no Estado e fica localizada em frente ao RioMar Kennedy; empresa projeta seguir expansão no Ceará

A rede atacadistas de supermercado Assaí inaugura a sexta loja em Fortaleza, Ceará. O empreendimento está localizado no bairro Presidente Kennedy e contou com investimento de R$ 61 milhões com saldo final de 293 empregos gerados. Unidade é a décima primeira loja da rede no Estado e tem 13 mil m² de área construída e estacionamento com capacidade para 400 veículos.

Inauguração dá continuidade a sequência de expansão da empresa no Estado e na Capital e deve abrir margem para novos investimentos. “Estamos reforçando a nossa aposta no Ceará e em sua capital Fortaleza, que têm recebido muito bem a nossa proposta de preços baixos somada a uma experiência superior em compra de atacado”, pontua Denilson Costa, Diretor Regional do Assaí.

A nova loja fica em frente ao shopping RioMar Kennedy, na Avenida Sargento Hermínio Sampaio e ofertará preços de atacado e varejo par todos os produtos vendidos. Unidade oferecerá ainda o serviço de televendas com foco em comerciantes que queiram comprar "com agilidade e em grande quantidade", conforme detalha a empresa.

"Unidade reúne variedade de produtos, preços baixos e diferenciais em serviços em uma loja ampla, climatizada e bem iluminada", divulga o Assaí. Com a inauguração a rede passa a contar com 195 lojas no Brasil e afirma ainda ter prioridade na formação de um "time diverso e inclusivo que retrate ao máximo a sociedade", complementa.

Empreendedores e pequenos comerciantes podem receber ainda cursos de capacitação e oficinas de gestão do negócio de graça por meio do Programa Academia Assaí Bons Negócios. Além dos produtos usuais de "atacarejo", a loja conta também com açougue. Loja contará com 34 caixas para acelerar as compras dos clientes.

"Queremos que o cliente Assaí tenha uma experiência de compra cada vez melhor conosco, além, é claro, de aproveitar as ofertas praticadas diariamente em nossas lojas”, afirma o representante da marca no Nordeste. Ao todo, a loja terá 8 mil produtos entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, produtos de bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis.

A nova loja foi construída com modelo arquitetônico projetado para ter corredores mais amplos e infraestrutura interna capaz de aumentar a dinâmica de carga e descargas de produtos. Além disso, unidade aposta em um design que favoreça a utilização de luz natural para reduzir os gastos com energia elétrica.

Confira foto da nova estrutura do Assaí em Fortaleza:

Lojas Assaí no Ceará

Em Fortaleza:

Bezerra de Menezes (Av. Bezerra de Menezes, 571)

Washington Soares (Av. Washington Soares, 5657)

Parangaba (Rua Godofredo Maciel, 86)

Cidade dos Funcionários (Rodovia BR-116, km 4)

Tapioqueiras (Av. Washington Soares - CE 040)

Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, S/N)

Interior do Estado

Em Caucaia - Rodovia BR 222, nº 6970 – Tabapuá

Juazeiro do Norte (Avenida Padre Cícero, 4.400)

Sobral (Rodovia BR 222, 3638 - Cidade Gerardo Cristino de Menezes)

Maracanaú (Av. Dr. Mendel Steinbruch, 9252 – Pajuçara)

Iguatu (Av. Carlos Roberto Costa, s/nº)

