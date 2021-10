Assaí compra marca Extra do Grupo Pão de Açúcar; lojas mudarão de nome

A rede Assaí anunciou que comprará as lojas de hipermercado Extra, que atualmente pertencem ao Grupo Pão de Açúcar (GPA). Com valor de R$ 5,2 bilhões, a transação deve ser concluída em janeiro de 2022.

Todas as empresas envolvidas na operação, porém, têm o mesmo dono. O conglomerado francês Casino é proprietário do Assaí e do Grupo Pão de Açúcar, embora as operações das companhias sejam separadas.

Com a venda, a Casino pretende atingir alguns objetivos. O primeiro é a extinção dos hipermercados Extra, cujo modelo de negócios tem sido pouco rentável nos últimos anos. Não é um problema exclusivo da marca: no começo deste ano, o Walmart vendeu suas operações no Brasil para o Carrefour.

Para além disso, a marca Assaí deve ser expandida para regiões mais centrais das cidades, locais em que ainda possui pouca penetração. Uma das dificuldades de levar a rede para estas áreas era a baixa disponibilidade de imóveis com estrutura capaz de receber o tamanho dos estabelecimentos. Com a conversão das lojas Extra, este problema será atenuado.

Também se pretende ampliar o faturamento das lojas. Somando as 71 unidades, o Extra rende aproximadamente R$ 8,9 bilhões anuais. A expectativa do Assaí é que, com a mudança no modelo de operação, o valor quase triplique, passando a R$ 25 bilhões. Contando a aquisição do Extra, as atuais lojas Assaí, novas unidades e expansão do mercado, a projeção é um faturamento anual de R$ 100 bilhões até 2024.

Embora tenha buscado adaptações para sobreviver no mercado, o Extra não tinha expectativas de recuperação em curto prazo. A rede chegou a iniciar, em abril deste ano, operações como atacarejo - mesmo modelo seguido pelo Assaí. A mudança, porém, não foi suficiente para retomar o crescimento das lojas.

Outra meta da Casino é focar a operação do Grupo Pão de Açúcar no segmento premium. As marcas Mercado Extra, Minuto e Pão de Açúcar, mais rentáveis, permanecerão funcionando como parte do grupo. Empresa separada, o Assaí focará no segmento popular, onde o modelo atacarejo já é mais presente que supermercados e hipermercados desde 2016.

Por fim, a chegada das novas lojas pretende aumentar a competitividade da marca Assaí. Apesar de ser a operação mais lucrativa da Casino no Brasil, a rede segue atrás do Atacadão, do grupo Carrefour, em participação de mercado.

Com a venda, todas as lojas Extra Hiper devem mudar de bandeira e formato de operações, passando a integrar a rede Assaí. Não há expectativa do fechamento de unidades, mas a empresa não informou se a reestruturação envolverá demissões.

