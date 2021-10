Assaí Atacadista inaugura 5ª loja em Fortaleza e investe R$ 57 milhões

09:19 | Out. 09, 2021

Localizada em frente ao Centro das Tapioqueiras de Messejana, a empresa Assaí Atacadista já conta com dez unidades no Ceará. Foram gerados quase 300 novos empregos

O Assaí Atacadista, empresa de atacarejo que atende pequenos e médios comerciantes e consumidores em geral, inaugurou nessa sexta-feira, 8, mais uma unidade da empresa em Fortaleza, localizada na Avenida Washington Soares - CE 040, em frente ao Centro das Tapioqueiras de Messejana.

Com horário de funcionamento de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 18h. Com investimento de R$ 57 milhões, a nova unidade conta com estacionamento próprio para carros e motos com mais de 410 vagas.

A construção e a operação da unidade foram projetadas para contar com uma utilização racional de energia elétrica e o melhor aproveitamento da luz natural. Além disso, a nova loja conta com coletores de pilhas e baterias para que os clientes possam depositar esses resíduos e evitar o descarte inapropriado na natureza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Dia das Crianças vai movimentar R$ 167,2 milhões no Ceará

Lojas da Enel Ceará estarão abertas aos sábados para mutirão com foco na negociação de contas

Renner investe R$ 1,2 bi em centro de distribuição de olho nas vendas online

“O Assaí Tapioqueiras é a quinta unidade para a cidade e oferece o que temos de melhor em formato de loja e em serviços para atender tanto os pequenos comerciantes locais do ramo de alimentação, quanto o consumidor final que busca comprar com mais economia. Queremos que o cliente Assaí tenha uma experiência de compra cada vez melhor conosco, além, é claro, de aproveitar as ofertas praticadas diariamente em nossas lojas”, afirma Denilson Costa, Diretor Regional.

“Estamos reforçando a nossa aposta no Ceará e em sua capital Fortaleza, que têm recebido muito bem a nossa proposta de preços baixos somada a uma experiência superior em compra de atacado. Tanto que, no próximo mês, inauguraremos a 6ª loja na cidade, no bairro Presidente Kennedy”, adianta o executivo.

Com a abertura da nova loja, o Assaí passa a contar com 192 unidades em todo o país, sendo 10 delas no Ceará, primeiro Estado a receber uma loja da empresa fora de São Paulo. Para formar o novo time, a companhia gerou 298 empregos diretos na região.

O Assaí Tapioqueiras conta com mais de 8 mil produtos, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, produtos de bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis.

Lojas Assaí em Fortaleza e no Ceará

Em Fortaleza: Bezerra de Menezes (Av. Bezerra de Menezes, 571), Washington Soares (Av. Washington Soares, 5657), Parangaba (Rua Godofredo Maciel, 86), Cidade dos Funcionários (Rodovia BR-116, km 4) e Tapioqueiras (Rua Miguel Gurgel, 1900). As demais lojas estão localizadas em Caucaia (Rodovia BR 222, nº 6970 – Tabapuá), Juazeiro do Norte (Avenida Padre Cícero, 4.400), Sobral (Rodovia BR 222, 3638 - Cidade Gerardo Cristino de Menezes), Maracanaú (Av. Dr. Mendel Steinbruch, 9252 – Pajuçara) e Iguatu (Av. Carlos Roberto Costa, s/nº).



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags