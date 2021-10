Emirates contratará 6 mil novos funcionários em seis meses; veja como se candidatar

Os cargos serão para todos os setores da empresa com sede em Dubai em mais de 15 outros países e aceitarão candidatos de qualquer parte do mundo

A companhia aérea Emirates Airline projeta reestabelecer totalmente sua frota de voos até o primeiro trimestre de 2022. Com o avanço da vacinação contra Covid-19 e retorno do turismo internacional, a empresa projeta seleção de 6 mil novas funcionários nos próximos seis meses. Os cargos serão para todos os setores da empresa e aceitarão candidatos de qualquer parte do mundo.

"A medida que as restrições diminuem em todo o mundo com a administração mais ampla da vacina, mais pilotos, tripulação de cabine, especialistas em engenharia e equipe de terra serão necessários para apoiar o aumento das operações da companhia aérea em sua rede global em resposta ao aumento mais rápido do que o esperado de clientes exigem", destaca a empresa.

Em comunicado ao mercado, a companhia aérea afirma estar operando com 90% da frota total. A taxa média de ocupação dos voos da linha está em 70%. A Emirates projeta recuperar totalmente o faturamento de antes da pandemia de Covid-19 até o segundo semestre de 2022 e destaca uma "demanda reprimida" acentuada como impulsionador do crescimento e da demanda por novos funcionários.

"Nossa necessidade de 6.000 funcionários operacionais adicionais significa a rápida recuperação que a economia de Dubai está testemunhando e levará a oportunidades e outros desenvolvimentos positivos em vários outros negócios, incluindo aqueles nos setores de consumo, viagens e turismo", destaca Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO da companhia.

Vagas de emprego na companhia área Emirates Airline Brasil

Ainda em setembro, a Emirates Airline contratou 3 mil novos tripulantes de cabine e outros 500 funcionários para atuar nos procedimentos de embarque e desembarque. A meta, conforme a empresa é solicitar a contratação de mais 700 funcionários para sede em Dubai e nos demais países onde atua, incluindo o Brasil.

Além disso, a empresa aceita que trabalhadores de qualquer nacionalidade se candidatem para as vagas, independentemente do local onde o emprego será ofertado. Atualmente há vagas para turmas de pilotos com 600 vagas para atuação em todas as rotas da companhia.

Existem ainda outras 1.200 vagas para equipe de engenharia da empresa aérea entre engenheiros de aeronaves e de suporte a engenharia, com sede em Dubai e outras estações. Profissionais brasileiros podem se inscrever por meio do site de seleção da empresa.

Como se inscrever na seleção para trabalhar na Emirates Airline?

Os candidatos que desejam se inscrever para ingressar na tripulação de cabine de comando, tripulação de cabine, equipe de serviços de aeroporto e outras funções da Emirates podem se candidatar diretamente pelo site da empresa. Basta clicar aqui

Ao acessar o site, os interessados poderão selecionar a região onde desejam atuar e também o país onde querem ser alocados para o trabalho. Após isso, basta selecionar a vaga desejada e enviar o perfil de trabalho, bem como o currículo e aguardar contato da empresa de seleção para mais detalhes sobre o processo seletivo.

Para se inscrever nas vagas é necessário realizar um cadastro na plataforma de seleção da empresa.

Expansão da frota

A Emirates é a maior operadora mundial de aeronaves Boeing 777 e A380. Sua frota atualmente compreende 263 aeronaves do modelo widebody. Para o retorno do turismo internacional e ações de expansão da rotas da companhia, a empresa estrutura a compra ainda de aeronaves dos modelos Airbus A350s, Boeing 787-9s e Boeing 777-X.

Até o mês de outubro, a empresa consolida rotas para 128 destinos ao redor do mundo, sempre assumindo Dubai como hub de desenvolvimento. A meta da companhia é adicionar novos 27 destinos até o fim do mês de novembro.

Como principal investimento, a empresa destaca a compra de cerca de 50 aeronaves do modelo A380 com dois andares para passageiros. Com o reforço dos novos aviões, a companhia projeta a venda de 165 mil assentos apenas no mês de novembro de 2021 com as novas aeronaves.

