Amazon reserva metade das vagas de emprego do CD no Ceará para mulheres

De todas as vagas de emprego geradas em Fortaleza e no Ceará pela Amazon, gigante global do varejo online, metade serão reservadas para mulheres. Ação faz parte da política de inclusão e diversidade da multinacional. Com o início das operações do Centro de Distribuição instalado no município de Itaitinga nesta quinta-feira, 28 de outubro, empresa destaca a geração de 400 vagas de emprego diretas e indiretas.

Além disso, a multinacional afirma que em breve haverá uma série de contratações de funcionários temporários para atender o aumento da demanda dos produtos em razão das festividades de fim de ano e datas promocionais.



Vagas emprego na Amazon no Ceará

O Centro de Distribuição inicia seu funcionamento no período mais movimentado do varejo nacional, com as festividades de fim de ano e também das ofertas da Black Friday. A semana tradicional de descontos e as datas comemorativas do Natal e Ano Novo irão aumentar a venda de produtos da Amazon.

Infraestrutura logística atende toda região Nordeste e dará suporte para entregas em outras localidades do Brasil. Além disso, para atender a demanda, a empresa prevê a geração de "milhares de oportunidades temporárias". A realização do Prime Day, evento de ofertas exclusivas para os assinantes do serviço Amazon Prime, também deve aumentar a necessidade de novos profissionais.

Ao repercutir a notícia, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT) celebrou a inauguração e destaca que a empresa mantém diálogos constantes para futras expansões dos investimentos feitos no Estado. "A chegada da Amazon, que está iniciando sua operação no município de Itaitinga, reflete a ampliação de nosso polo logístico regional e, a partir desta nova operação, serão gerados novos empregos e oportunidades para os cidadãos cearenses” destaca.

O novo Centro de Distribuição da Amazon no Ceará é o primeiro no estado e o terceiro no Nordeste. Ainda no começo do mês, a Amazon inaugurou o décimo primeiro Centro de Distribuição da rede no Brasil. A infraestrutura fica localizado em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. A área do CD é equivalente a cinco campos de futebol e empregará cerca de 860 pessoas, direta e indiretamente.

Amazon também tem investido em outros segmentos no Estado como na área de dados. No dia 23 de setembro, a multinacional deu início as operações da Amazon Web Services, Inc. AWS, no Ceará. O serviço de armazenamento de dados em nuvem oferta soluções para organizações públicas e privadas sob demanda.

“Nós reconhecemos o constante esforço do governo (do Ceará) em modernizar o ambiente de negócios e agradecemos todos os membros engajados em apoiar esse projeto de expansão, o que irá nos permitir servir nossos consumidores com mais excelência”, ressalta o diretor de operações da Amazon no Brasil, Ricardo Pagani.

Com o novo equipamento, Amazon pretende fazer do Ceará o principal ponto de logística para distribuição de mercadorias no Norte e Nordeste do Brasil. "O intuito da nova operação é aumentar a capilaridade logística da empresa no Brasil, melhorando a experiência dos clientes, por meio da maior quantidade e proximidade dos produtos na região", afirmava a empresa pouco antes da inauguração oficial.

O condomínio industrial onde está o CD da Amazon é da LOG e fica logo após a divisa com Maracanaú, onde tem a Cerbras e também após outro empreendimento da LOG, em que ficam o condomínio da Diageo e Centro de Distribuição da Casas Bahia (Via, ex-Via Varejo).

Com 54 mil metros quadrados (m²) de Área Bruta Locável e módulos a partir de 1,4 mil m², o empreendimento onde fica a Amazon oferece alguns diferenciais como iluminação em LED e sprinklers J4, segundo consta no projeto da LOG Commercial Properties.

Com colaboração de Beatriz Cavalcante

