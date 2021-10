FitBank abre 350 vagas de TI em Fortaleza e em São Paulo

Repórter no OPOVO

As oportunidades da infratech são na área de TI, como desenvolvedores, arquitetos da informação, suporte e infraestrutura

O FitBank, infratech que fornece tecnologia para fintechs, bancos digitais e empresas, está com 350 vagas em aberto para trabalhar no Ceará e em São Paulo. As oportunidades são na área de Tecnologia da Informação (TI), como desenvolvedores, arquitetos da informação, suporte e infraestrutura.

Os interessados devem cadastrar currículos no banco de talentos do FitBank.

De acordo com a empresa, há ainda uma trilha de carreira estruturada e benefícios como plano de saúde, horário flexível, possibilidade de bonificação semestral e lanches.

O FitBank completou 6 anos de existência e conta com autorização do Banco Central, operando com o número 450. Tem o JP Morgan e a CSU como sócios, impactando 70 milhões de pessoas físicas e jurídicas, entre elas clientes de fintechs, neobanks, varejistas, indústrias e prestadores de serviços.

