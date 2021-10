Ceará firma acordo com Linde Group para 12º projeto de hidrogênio verde no Estado

Multinacional é detentora da marca e linha de produção da White Martins, com forte atuação no Ceará. Os valores do futuro projeto ainda não foram divulgados

O governo do Ceará formalizou na manhã desta sexta-feira, 29 de outubro, memorando de entendimento para implantação do 12º projeto de hidrogênio verde no Estado. O acordo foi firmado na cidade de Munique, na Alemanha, dando sequência a agenda de captação de investimentos na Europa iniciada na segunda-feira, 25.

A parceria será realizada entre o Estado e a multinacional de engenharia para exploração de energia e gás, Linde Group. O grupo é detentor de marcas como a White Martins, com 109 anos de atuação no Brasil. A empresa é responsável pela maior planta de produção de oxigênio da América Latina, instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O encontro abriu as portas para a multinacional realizar estudos técnicos e um mapeamento mercadológico do Ceará com relação ao potencial de exploração do hidrogênio verde. A partir das sondagens, espera-se que a empresa elabore um plano de investimento e estruture um projeto próprio relacionado ao novo combustível sustentável.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Estado doará terreno de 771 mil m² para construção de polo industrial em Caucaia

Camilo assina com a Transhydrogen Alliance para investimento de US$ 2 bi em hidrogênio verde

Camilo Santana, governador do Estado, afirmou estar "muito esperançoso" com a elaboração dos estudos técnicos e disse ainda ter certeza que em breve o memorando de entendimento se converterá em investimentos práticos. "A Linde tá muito interessada em exploração o hidrogênio verde em todo o mundo e reconhece o Ceará como um grande potencial", complementou o líder do Executivo cearense.

Hidrogênio verde no Ceará

O interesse de investir em recursos energéticos sustentáveis foi reconhecido pela Linde que destacou ser uma necessidade da Europa e do mundo. Andreas Opfermann, vice-presidente executivo de energia limpa da multinacional afirma ainda que o Ceará está fornecendo o potencial natural e a infraestrutura necessária para receber esse tipo de investimento.

"Acreditamos que essa parceria pode ser um novo passo para exportação de energia, de hidrogênio verde e de amônia para o mundo todo. A Europa precisa disso, já temos uma agenda para discutir e implementar em alguns anos uma matriz de energia totalmente sustentável", complementou Andreas.

Ele afirmou ainda que os recursos naturais para investimento em energia solar e eólica, bem como o modal de exportação estratégico com a localidade e infraestrutura do Porto do Pecém farão do Ceará o centro de uma rota comercial de energia no futuro. "Estamos muito agradecidos por poder firmarmos essa parceria", finalizou.

Sobre o assunto BNB aplica R$ 14,5 milhões em crédito para pessoas adotarem energia solar no Ceará em 2021

Ceará acorda com Engie construção do 10º projeto de hidrogênio verde no Estado

Plano de zoneamento da costa cearense destaca 13,6 mil km² para desenvolvimento econômico

O diretor de hidrogênio e gás natural liquefeito da White Martins, Guilherme Ricci, esteve presente no encontro e destacou que a parceria de longa data com o Ceará se apresenta como outro diferencial do Estado.

"A gente entende que o Ceará é o estado que está fomentando as condições para implementação do hidrogênio verde e outros combustíveis verde. A gente espera poder estar junto com o Estado no desenvolvimento desse novo grande produto", complementou.

LEIA TAMBÉM | Hidrogênio Verde: Camilo assina mais 4 memorandos para construção de usinas no Pecém

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), Mais Jr., pontua que os investimentos que estão se consolidando colocam o Estado em uma posição pioneira diante do que chama ser a nova matriz energética do planeta.

"Passo a passo estamos ultrapassando fronteiras e construindo um Ceará de um futuro bem diferente desse que nós estamos vivendo hoje. Com toda certeza o Ceará tem a capacidade de ser um player mundial nessa questão do hidrogênio. Estamos dando passos significativos para o futuro", finalizou.





Tags