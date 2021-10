Camilo assina com a Transhydrogen Alliance para investimento de US$ 2 bi em hidrogênio verde

O governador Camilo Santana assinou nesta quarta-feira, 27, em Roterdã, um protocolo de intenções com o consórcio Transhydrogen Alliance para construção de uma planta de hidrogênio verde no Ceará. O projeto tem investimento estimado em US$ 2 bilhões. Este é o 11º protocolo assinado pelo Governo com empresas interessadas em investir nesta área.

Formado pelas empresas Proton Ventures, Trammo, Global Energy Storage e VARO, o consórcio é uma iniciativa conjunta e de cooperação mútua com o objetivo de oferecer uma cadeia de abastecimento integrada, com custos reduzidos para a importação de hidrogênio verde e amônia verde para a Europa.

Além da cooperação na produção e importação, a aliança também planeja exportar hidrogênio verde para locais selecionados em todo o mundo.

“Esse é um momento muito importante da nossa missão aqui na Europa. Cada uma dessas empresas tem expertise em uma determinada área (produção de H2V e amônia verde, logística, armazenamento, transporte). A partir de agora serão iniciadas as fases de estudo para implementação do projeto. O consórcio enxerga o Ceará com grande potencial para produção de energia sustentável” afirmou Camilo, em live transmitida em suas redes sociais.

Ele explicou que o projeto será desenvolvido em etapas. A primeira delas são estudos para a produção de hidrogênio verde produzido a partir de parques solares e eólicos e importação desse hidrogênio na forma de amônia verde para a Europa.

O objetivo do projeto é produzir pelo menos 500.000 toneladas de hidrogênio verde por ano, que equivalem a cerca de 2,5 milhões de toneladas de amônia verde, e exportar para a Europa pelos portos do Pecém e de Roterdã, que são parceiros comerciais.

Além da questão ambiental, Camilo destacou a importância do investimento para economia cearense. “O projeto prevê um investimento de mais de US$ 2 bilhões em nosso Estado nos próximos anos, o que ajudará a impulsionar nossa economia e gerar mais empregos. Além de avançarmos,de forma importante, na agenda positiva de produção de energias renováveis”.

O projeto inicial deverá estar operacional em 2024. O consórcio conta ainda com apoio da autoridade do Porto de Rotterdam, um dos sócios do Complexo do Pecém, para a criação de um terminal de importação em Rotterdam para essas novas cadeias de abastecimento.

Na live, o presidente da Transhydrogen Alliance e Proton Ventures, Hans Vrijenhoef, declarou estar muito feliz com a parceria. “É um grande prazer a presença do governador e de todo o seu time para assinar esse protocolo que é uma fase muito importante na construção de soluções em energia verde para o mundo inteiro”.

Hub de Hidrogênio Verde

O Hub de Hidrogênio Verde do Ceará, instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, foi lançado neste ano em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

A ideia é buscar reduzir a emissão de poluentes com novos investimentos e ampliar as oportunidades de negócios e geração de empregos no Ceará, para assim impulsionar a economia do Estado.

Até o momento já foram assinados 11 memorandos de entendimentos com empresas nacionais e internacionais para implantação de projetos no HUB de Hidrogênio Verde do Estado.

“Esse é um passo importante para a descarbonização do mundo. Estamos em uma grande força-tarefa para transformar o Ceará em um HUB de Hidrogênio Verde, que é o combustível do Futuro. O mundo inteiro procura alternativas para reduzir a emissão de poluentes. Além disso iremos mudar a realidade socioeconômica do Ceará com novas oportunidades de emprego e renda para os cearenses”, concluiu o governador Camilo Santana.

