Estado doará terreno de 771 mil m² para construção de polo industrial em Caucaia

Projeto de Lei que autoriza repasse do terreno foi assinado pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT) na manhã desta sexta-feira, 22

Como incentivo ao desenvolvimento regional, o Estado do Ceará tenta viabilizar o repasse de 120 hectares para gestão do município de Caucaia. Projeto de Lei que autoriza repasse do terreno de pouco mais de 771 mil m² foi assinado pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT) na manhã desta sexta-feira, 22. Ação tem como objetivo auxiliar o município na construção de um novo polo industrial.

O anúncio da parceria foi revelado em transmissão ao vivo da formalização do convênio entre as partes para aplicação de R$ 174 milhões em obras de reestruturação e recuperação da orla de Caucaia. O projeto prevê a construção de 11 espigões como forma de conter o avanço do mar e impulsionar o turismo na região.

Vitor Valim (Pros), prefeito de Caucaia, defende que o polo industrial será um marco na história da cidade. "Terá um grande impacto para a população de Caucaia por aumentar nossa competividade com outras cidades para trazer oportunidades de geração de empregos e produção de riquezas para gerar desenvolvimento", afirmou.

O Projeto de Lei será encaminhado para Assembleia Legislativa do Ceará ainda nesta sexta-feira, 22, conforme Camilo. O líder do Executivo afirmou ainda não ter dúvidas de que a medida aprovada com rapidez. Presente no evento, o deputado Evandro Leitão (PDT), presidente da Assembleia, também disse esperar uma apreciação rápida e com parecer positivo para a proposta.

"A preocupação é atrair nosso investidores para Caucaia, permitir que por meio dessas obras de infraestrutura Caucaia tenha como atrair novas oportunidades na geração de empregos para que possamos superar a maior crise da humanidade dos últimos tempos que foi a pandemia", afirma Camilo.

O foco das obras é tornar a região mais atrativa para investidores e assim, com a instalação de novos empreendimentos, gerar mais empregos e renda na localidade. O governador destacou ainda que "em breve", o Estado dará início a outra obra de infraestrutura na região.

Camilo declarou que a licença ambiental que faltava para que tivesse início a duplicação da rodovia que liga a região da praia da Tabuba e do Cumbuco. "Eu já queria ter dado a ordem de serviço, é uma demanda muito antiga e extremamente importante para o desenvolvimento de Caucaia e do nosso Ceará", complementou.

Valim afirma que com as obras, espera-se gerar novos empregos para que "mães e pais de família tenham a oportunidade de sustentar suas famílias com muito mais dignidade".

Com colaboração do repórter Gabriel Borges

