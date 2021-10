Ceará assina memorando com Engie para 11ª usina de hidrogênio verde no Ceará

O governo do Ceará completou a assinatura de memorando de entendimento para construção da décima primeira uma usina de hidrogênio verde no Estado. A parceria foi firmada com a Engie, multinacional do setor energético. A formalização do futuro investimento no Ceará ocorreu em transmissão ao vivo pelas redes sociais no início da tarde desta sexta-feira, 15 de outubro.

A mais recente parceria do Ceará para exploração do hidrogênio verde é responsável por 7% de toda capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. A multinacional não é recente no Estado e mantém empreendimentos no município de Trairi e flecheiras.

O memorando ainda não detalha o tamanho da usina de hidrogênio verde a ser construída pela companhia no Ceará. O montante a ser investido e o local de instalação da futura usina também não foram revelados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É um empreendimento que ainda passará por uma série de estudos, de pesquisas técnicas para viabilidade", complementa o governador do Estado, Camilo Santana (PT). O gestor afirma ainda que as equipe econômica e cientifica do Estado "estará 24h à disposição" da empresa para que o projeto possa ser finalizado e implementado de forma célere.

Engie Brasil também é responsável pelo gasoduto da Tag que percorre os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Durante a assinatura para o investimento no Estado, representantes da multinacional destacaram que a usina de hidrogênio verde é o começo de novos investimentos no Ceará.

"O hidrogênio verde vem com uma força muito grande de ser uma fonte de energia sustentável, de ser a energia do futuro, um combustível verde para o planeta", complementa Camilo.





Tags