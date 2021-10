BNB aplica R$ 14,5 milhões em crédito para pessoas adotarem energia solar no Ceará em 2021

Entre janeiro e setembro de 2021, o Banco do Nordeste (BNB) registrou aumento de 39,96% na procura e liberação de crédito para pessoas físicas investirem em energia solar no Ceará em suas respectivas residências. Ao todo, o banco registra R$ 14,5 milhões de investimento no setor somente nos nove primeiros meses deste ano para cearenses.

O montante representa pouco mais de 400 operações de crédito para moradores implementarem painéis solares em suas residências. As aplicações são liberadas pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Somando as liberações para os demais estados da região Nordeste e para cidades do norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, o BNB teve R$ 103 milhões de crédito para pessoas comuns investirem no segmento. Entre janeiro e setembro, em nível nacional, o banco registrou aumento de 31% na demanda pelo crédito orientado.

A verba aplicada nos nove primeiros meses de 2021 já supera o crédito liberado em 2019, quando foram destinados R$ 86,6 milhões. Além disso, diante do cenário promissor, a instituição financeira esperar superar os R$ 112,9 milhões investidos em 2020 até o fim deste ano.

Desde janeiro de 2019, no lançamento da iniciativa, até setembro de 2021, o BNB liberou R$ 295 milhões em crédito para pessoas físicas construírem usinas fotovoltaicas para geração de energia a partir da luz do sol. A série histórica registra 9.370 operações de com estimativa de beneficiar 46 mil pessoas.

Em virtude da grande demanda, a entidade articula aumentar a meta de liberação para R$ 120 milhões até o fim do ano. Para 2022, o BNB projeta investir R$ 142 milhões no financiamento de usinas fotovoltaicas para pessoas físicas no Brasil, informa o superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio do BNB, Luiz Sérgio Farias Machado.

"A energia solar fotovoltaica é considerada uma alternativa energética promissora para enfrentar os desafios da expansão da oferta de energia com menor impacto ambiental. O FNE Sol é uma ação inovadora que leva o cliente pessoa física ao papel de gerador de energia, promovendo a disseminação junto a sua comunidade e melhorando a vida da sua família", afirma o presidente do Banco do Nordeste, Anderson Possa.

