Hidrogênio Verde: Camilo assina mais 4 memorandos para construção de usinas no Pecém

As companhias Eneva, Diferencial Energia, Hytron e H2helium Energia foram as empresas que selaram o acordo com o governo cearense

Mais quatro protocolos de entendimento para construção de usinas de hidrogênio verde no Ceará foram assinados na tarde desta quarta-feira, 13, pelo governador Camilo Santana. Representantes das empresas Eneva, Diferencial Energia, Hytron e H2helium Energia assinaram o documento no Palácio da Abolição, sede do governo estadual, de onde o chefe do Executivo estadual fez transmissão pela internet.

"Esse é mais um passo importante para o futuro. Vamos, agora, trabalhar para que o Ceará se torne um grande hub do hidrogênio verde", declarou Camilo ao término das assinaturas na companhia de secretários de Estado, Federação das Indústrias do Ceará e Universidade Federal do Ceará.

Os projetos de hidrogênio verde que têm o Ceará como foco da instalação já somam 16, segundo adiantou o secretário Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico e Trabalho) no dia 5 de outubro. Desde o último balanço, noticiado em primeira-mão pelo O POVO, o Estado captou mais seis projetos.

“Hoje, nós temos 5 (memorandos) assinados, 7 para assinar e não acredito que serão todos no dia 14 porque tem uma das empresas que quer assinar em separado. Estamos negociando para todos assinarem no mesmo dia. E ainda temos 4 em processo de finalização, o que totaliza 16 grandes projetos na área de hidrogênio”, enumerou o secretário.

Os acordos antecedem o Seminário Internacional Hidrogênio Verde no Ceará: as vantagens competitivas do Ceará para a implantação do Hub de Hidrogênio Verde, que acontece amanhã, 14, no Centro de Eventos do Ceará entre 9h e 12h30.

De acordo com o governo cearense, participam do evento, além do governador Camilo Santana, Ignácio Ybánez, embaixador da União Europeia e representantes de empresas internacionais e instituições que já atuam no desenvolvimento de fontes de energia renovável, no Estado, no Brasil e no mundo.

O Economia na Real também tratou sobre o tema. Veja as análises sobre o hub do hidrogênio verde no Ceará:

