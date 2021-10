COP 26: Saiba quem estará na comitiva de Camilo Santana em Glasgow, na Escócia

O Reino Unido vai sediar uma conferência considerada crucial para controlar as mudanças climáticas nos próximos dias. O encontro será em Glasgow, na Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro, e pode levar a grandes mudanças no nosso dia a dia. No evento, chefes de Estado, ministros de meio ambiente, cientistas, ativistas e outras personalidades discutirão maneiras de frear os impactos negativos da ação humana no planeta.

Na lista das principais lideranças convidadas para o evento está o governador do Ceará Camilo Santana (PT). Outros cearenses devem acompanhar o petista em sua comitiva. Entre eles está o secretário-Chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, a Assessora Especial do Governador, Janaína Carla Farias, e o Assessor Especial para Assuntos Internacionais, César Augusto Ribeiro.

Segundo portaria divulgada no Diário Oficial do Estado do Ceará, o grupo deve viajar para as cidades de Paris (França), Amsterdam e Rotterdam (Holanda), Munique (Alemanha), Londres (Inglaterra), Glasgow (Escócia) e Lisboa (Portugal), no período de 24 de outubro a 1º de novembro do ano em curso. Segundo a publicação, a finalidade é participar de reuniões nas referidas cidades para tratar de assuntos do interesse do governo cearense.



Para cada integrante, serão concedidas oito diárias e meia, no valor unitário de R$ 2.769,35, perfazendo o valor de R$ 23.539,48, mais sete ajudas de custo no valor unitário de R$ 2.769,35, no valor geral de R$ 19.385,45, totalizando a quantia de R$ 42.924,90 para cada pessoa. Os cálculos foram efetuados com base na cotação do dólar do dia 22 de outubro, de R$ 5,71.

A cúpula anual, convocada pela ONU e adiada no ano passado por causa da pandemia de Covid-19, é um lugar para diplomatas negociarem tratados para retardar mudanças perigosas no clima. Analistas esperam que esta Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas seja a mais significativa desde a de 2015, quando foi alcançado o Acordo de Paris. O encontro da lideranças mundiais é o último esforço dos países para limitar o aquecimento global a 1,5 ºC neste século.

Em 2015, os países assinaram o Acordo de Paris – um pacto não vinculativo para limitar o aumento da temperatura a 2ºC, de preferência para menos de 1,5ºC, em relação à era pré-industrial. No entanto, países continuam queimando combustíveis fósseis e desmatando a taxas incompatíveis com esse objetivo.

As mudanças climáticas têm dominado a agenda política em meio a extremos climáticos letais, a protestos em massa e, ainda, ao comprometimento de vários líderes mundiais com a descarbonização de suas economias até meados deste século.

Em agosto, Camilo usou as redes sociais para afirmar que o Ceará "está 100% comprometido com as ações climáticas". A publicação foi realizada para responder ao convite feito pela banda Coldplay para participar do Global Citizen Live, festival que pretende combater a pobreza, defender o planeta e exigir igualdade social. No dia 25 de setembro, a organização transmitiu shows de vários artistas.

