Exclusivo: Saiba os serviços da Amazon Web Services a partir de Fortaleza

A Amazon Web Services, Inc. AWS, iniciou nesta quinta-feira, 23, seu data center em Fortaleza, no Ceará. A empresa oferece serviço de nuvem a organizações públicas e privadas sob demanda. São mais de 200 possibilidades de utilização por meio da AWS. O POVO explica então o que a empresa oferta a partir da instalação do terceiro ponto de presença do Brasil fixado hoje no Estado.

Primeiramente, o novo edge location (ponto de presença) da AWS traz um conjunto de benefícios fornecidos pelo Amazon CloudFront, um Content Delivery Network (CDN ou Rede de entrega de conteúdo) altamente seguro que acelera a entrega de dados, aplicações de vídeo e APIs para usuários em todo o mundo.

Ao armazenar o conteúdo em cache em edge locations no Brasil, os clientes da AWS, segundo a empresa, podem se beneficiar de melhor desempenho, segurança de rede e proteção no nível de aplicação.

O Amazon CloudFront também protege dados confidenciais na edge com protocolos, criptografia e certificações de conformidade, que complementam a proteção fornecida por meio da integração com o AWS Shield para defesa contra ataques de negação de serviço (DDoS) e AWS Web Application Firewall (WAF) para fornecer proteção de rede.

O Amazon CloudFront se integra aos serviços da AWS, incluindo Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Elastic Load Balancing e Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) como origem das aplicações.

Também há suporte para processamento serverless a ser executado próximo aos usuários finais para personalização com [email protected]

Há ainda suporte ao AWS Global Accelerator (AGA), um serviço que aperfeiçoa a disponibilidade e o desempenho do tráfego dos usuários finais usando a infraestrutura de rede global da AWS.

Quando a internet está congestionada, as otimizações de roteamento automático do AGA ajudam a manter a perda de pacotes, o jitter e a latência baixos.

Principais produtos e serviços da AWS



• Amazon EC2 - serviço Web que disponibiliza capacidade computacional segura e redimensionável na nuvem.

• Amazon S3 - serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e performance líderes do setor.

• Amazon API Gateway - serviço gerenciado que permite que desenvolvedores criem, publiquem, mantenham, monitorem e protejam APIs em qualquer escala com facilidade.

• Amazon ElastiCache - possibilita configurar, executar e escalar sem problemas conhecidos repositórios de dados na memória compatíveis com código aberto na nuvem.

• Amazon EKS - serviço Kubernetes totalmente gerenciado.

• Amazon RDS - facilita a configuração, a operação e a escalabilidade de bancos de dados relacionais na nuvem.

• Amazon ELB - O Elastic Load Balancing distribui automaticamente o tráfego de entrada de aplicações entre diversos destinos, como instâncias do Amazon EC2, contêineres, endereços IP, funções do Lambda e dispositivos virtuais.

• Amazon Lambda - serviço de computação sem servidor que permite executar código sem provisionar ou gerenciar servidores, criando lógica de dimensionamento de cluster com reconhecimento de workloads, mantendo integrações de eventos ou gerenciando tempos de execução.

• Amazon Kinesis - facilita a coleta, o processamento e a análise de dados de streaming em tempo real, permitindo que você obtenha insights oportunos e reaja rapidamente às novas informações.

• Amazon Cloudfront - serviço rápido de rede de entrega de conteúdo (CDN) que entrega dados, vídeos, aplicações e APIs a clientes em todo o mundo com segurança, baixa latência e altas velocidades de transferência em um ambiente de uso facilitado para desenvolvedores.

• DynamoDB - banco de dados de valores-chave e documentos que oferece desempenho em milissegundos de um dígito em qualquer escala.

• Amazon SQS - serviço de filas de mensagens gerenciado que permite o desacoplamento e a escalabilidade de microsserviços, sistemas distribuídos e aplicativos sem servidor.

• Amazon SNS - serviço de mensagens totalmente gerenciado para a comunicação de aplicação para aplicação (A2A) e de aplicação para pessoa (A2P).

• Amazon CloudWatch - serviço de monitoramento e observação criado para engenheiros de DevOps, desenvolvedores, Site Reliability Engineers (SREs – Engenheiros de confiabilidade de sites) e gerentes de TI.

• Amazon Aurora - banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL criado para a nuvem e que combina a performance e a disponibilidade de bancos de dados empresariais tradicionais com a simplicidade e a economia de bancos de dados de código aberto.

• Amazon SageMaker - ajuda cientistas e desenvolvedores de dados a preparar, criar, treinar e implantar modelos de machine learning (ML) de alta qualidade rapidamente, reunindo um amplo conjunto de recursos criados especificamente para ML.

• AWS Cloud Formation - oferece uma forma fácil de modelar uma coleção de recursos relacionados da AWS e de terceiros, provisioná-la com rapidez e consistência e gerenciar todo o seu ciclo de vida mediante o tratamento da infraestrutura como código.

• Amazon EMR - plataforma de big data em nuvem líder do setor para processar grandes quantidades de dados usando ferramentas de código aberto, como Apache Spark, Apache Hive, Apache HBase, Apache Flink, Apache Hudi e Presto.

• Amazon Connect - disponível na América Latina a partir de março de 2021, é uma central de contatos na nuvem fácil de usar para todos os tipos de canais, que ajuda você a fornecer um atendimento superior ao cliente a um custo bem menor.

