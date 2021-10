Amazon abrirá Centro de Distribuição em Pernambuco com oferta de mais de 800 vagas de emprego

A Amazon anunciou nesta terça-feira, 5 de outubro, a abertura de seu décimo primeiro Centro de Distribuição no Brasil. O local da vez é Cabo de Santo Agostinho (PE). A área do CD é equivalente a cinco campos de futebol e empregará cerca de 860 pessoas, direta e indiretamente.

Com a segunda operação da empresa no estado nordestino, a companhia contabiliza já ter gerado mais de 2 mil vagas em 2021 apenas na área de operações no País, empregando mais de 6,3 mil pessoas no setor, além de outras milhares de vagas temporárias previstas para a Black Friday e Natal.

"O Nordeste é uma região de extrema importância para a Amazon, tanto que estamos inaugurando a nossa segunda operação em Pernambuco. Com isso, nosso intuito é aumentar a capacidade logística da empresa no País, aumentando a variedade e aproximando os produtos comercializados, melhorando a experiência dos clientes e reduzindo o tempo de entrega em nível nacional, além de gerar emprego e renda para as comunidades em que atuamos" explicou, por meio de comunicado, Ricardo Pagani, diretor de operações da Amazon no Brasil.

Veja vídeo do lançamento do CD em Pernambuco

Já o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, declarou sua satisfação em receber mais um empreendimento da marca. "No caso da Amazon, nossa localização estratégica e as condições necessárias para a implementação do centro de distribuição ratificaram nossa vocação para atuar como hub logístico regional. Diante de tantos desafios impostos pela pandemia temos, dentro do nosso Plano Retomada, a certeza de que essas ações são fundamentais para gerar emprego e renda para o povo pernambucano."

Onde estão os CDs da Amazon



No total, com a nova operação, a Amazon passa a operar onze centros de distribuição no Brasil: cinco em Cajamar (SP), um em Betim (MG), um em Santa Maria (DF), um em Nova Santa Rita (RS), um em São João de Meriti (Rio de Janeiro) e dois em Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco).

