Rappi irá expandir Turbo-Fresh de entregas em até 10 minutos em Fortaleza

A promessa de entregas em até 10 minutos tem aumentado a adesão dos consumidores cearenses a plataforma de delivery da Rappi. O serviço batizado de Turbo-Fresh apresenta um crescimento de 364% nos pedidos registrados nas últimas três semanas em Fortaleza. E empresa organiza investimentos para expandir serviço na Cidade.

O serviço funciona por meio de "dark stores", que atuam como centros descentralizados de distribuição e preparo das entregas. Atualmente existem dois centros em funcionamento em Fortaleza com oferta de 1.100 produtos desde itens de supermercado, pratos prontos e até artigos de higiene pessoal.

"A aceitação tem sido tão boa que o serviço está atraindo nossos usuários que anteriormente não possuíam o aplicativo, passando a usar a plataforma do Rappi." afirma a empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Natura e Avon iniciam testes para entregas com o uso de drones no Brasil

Varejo online agora quer conquistar a fronteira da venda de produto fresco

Exclusivo: Saiba os serviços da Amazon Web Services a partir de Fortaleza

Com o cenário positivo, a companhia pretende criar três novos centros de distribuição para aumentar a área do serviço na Capital. Com o novo investimento, serão cinco dark stores em funcionamento em Fortaleza até o fim do ano.

"A ampliação do Turbo-Fresh também ocorrerá no portfólio, passando a oferecer mais pratos prontos para consumo", afirma a Rappi.

Para acessar o serviço basta baixar o aplicativo no celular e no ato da entrega selecionar a opção "Turbo-Fresh". Se não for possível selecionar a entra ultrarrápida, o serviço ainda não está disponível para região desejada.

Com o sucesso do serviço, a empresa, que disponibiliza o serviço em seis cidades, pretende expandir a oferta para outras 15 localidades até o fim de novembro. Entre as cidades que irão receber o serviço até o fim do mês que vem estão:

Brasília

Florianópolis

Goiânia

João Pessoa

Santos (SP)

São José dos Campos (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Sobre o assunto Grupo BIG investe no supermercado online e cria plataforma própria de vendas

Delivery exclusivo de artigos pet chega a Fortaleza nesta terça-feira, 8, com entregas gratuitas

Magazine Luiza promete entrega em até 1h em 11 cidades, incluindo Fortaleza

Americanas Mercado inicia operações em Fortaleza; entenda como funciona

Ifood, Rappi e Uber Eats: Fortaleza terá ponto de apoio a entregadores

Cinco redes se unem contra taxas de iFood, Rappi e Uber Eats

Um rival da Colômbia para o Rappi e o iFood

Dona do iFood recebe aporte de mais de R$ 1 bilhão

Tags