Natura e Avon iniciam testes para entregas com o uso de drones no Brasil

O grupo Natura &Co, do qual fazem parte as duas empresas, aposta na tecnologia para otimizar os prazos de entrega e contribuir com a redução da emissão de carbono

Natura e Avon, parte do grupo global de cosméticos Natura &Co, dão início à etapa de testes técnicos para a realização de entregas dos produtos das marcas por meio de drones no Brasil. Com a nova tecnologia, as empresas buscam melhorar a experiência de entrega para os consultores e representantes.

Para o projeto, a empresa firmou parceria com a startup brasileira Speedbird Aero, primeira empresa a receber o CAVE, Certificado de Autorização de Voo Experimental, pela Anac, Agência Nacional de Aviação Civil, no ano passado.



A Natura &Co e a Speedbird já começaram os testes técnicos e deram encaminhamento ao processo de autorização da Anac para a execução do projeto piloto de entrega em condições reais, que será feito em um raio de até 200 km já no primeiro trimestre de 2022. A operação buscará realizar as entregas de forma ágil e segura em locais mais afastados ou de difícil acesso. A iniciativa está sendo implementada pela Natura &Co por meio do Natura Startups, programa que reforça a atuação da companhia no ecossistema de inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento de soluções e serviços disruptivos.

Manoel Coelho, CEO e fundador da Speedbird, afirma em nota que o projeto com a Natura e Avon permitirá testar o modelo de entrega em uma escala mais ampla de operação. "Somos pioneiros no Brasil em obter a certificação da Anac para testar o modelo em condições reais de operação e na parceria com a Natura &Co será interessante observar que, ainda que feito em maior escala, o drone delivery seguirá sendo uma opção segura e viável", finaliza Coelho.

Zero emissão de gases de efeito estufa

A tecnologia de drone não gera emissões de gases de efeito estufa. O projeto contribuirá para alcançar a meta do grupo de cosméticos de atingir zero emissões líquidas de carbono até 2030 para suas quatro marcas: Avon, Natura, The Body Shop e Aesop.

"Nossa Visão de Sustentabilidade, o Compromisso com a Vida 2030, tem a ambição de tornar Natura &Co um grupo zero emissões líquidas de carbono vinte anos antes do que a meta estabelecida pela ONU. Por isso, é fundamental investirmos em soluções de entrega que não gerem emissões na nossa cadeia logística, como os drones, em linha com a nossa aspiração de sermos o melhor grupo de beleza para o mundo", afirma, em nota, Leonardo Romano, diretor de Supply Chain e Inovação Logística de Natura &Co.

A utilização de drone para fazer entregas de produtos de primeira necessidade e de bens de consumo já é uma realidade em diversas partes do mundo, como Ruanda e Gana, onde os drones permitem distribuir doações de sangue. Em países como Finlândia, Islândia, Suíça, China, Japão e Estados Unidos, drones estão sendo utilizados para entregas de varejo, alimentos e medicamentos. Além da redução significativa no tempo de entrega, outra vantagem dessa modalidade é o baixo impacto ambiental.



