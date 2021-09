Réveillon em Fortaleza: Sarto cita passaporte da vacina, todos imunizados e monitoramento do local

Articulista quinzenal do O POVO

Em encontro de secretariado da Prefeitura de Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) disse que até o fim da próxima semana deve dar uma resposta se o Réveillon vai acontecer e que os moldes a serem seguidos serão, se for o caso, com passaporte de vacinação, todos imunizados e monitoramento do local.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 17, ele frisou que está em contato direto com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), que tem um modelo para a festa mais avançado, no qual Fortaleza deve se espelhar.

"Lá em Salvador eles tentaram fazer um evento teste com trio elétrico e choveu, o tempo atrapalhou um pouco lá", citou.

Mas para aprovar o Réveillon, Sarto detalha que primeiro vai haver consulta pública às autoridades sanitárias e dá o limite temporal até o fim da próxima semana.

Com informações do repórter Filipe Pereira

