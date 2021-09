EllaLink afirma que vai priorizar empresas locais e cita Brisanet e Mob Telecom

Ao O POVO, o diretor da companhia destaca a articulação com provedores de internet com atuação local e afirma que o cenário de parcerias com empresas cearenses é "extremamente promissor"

Com o início das operações do cabo submarino de fibra óptica de alta capacidade do Ceará à Europa, o diretor da EllaLink no Brasil, Rafael Lozano, frisou que a companhia tem como meta a consolidação de parcerias de investimento com empresas locais. O intuito é dar suporte técnico para provedores de internet cearenses na expansão do acesso a internet de alta velocidade no Estado.

Mesmo sem nenhum contrato assinado, a multinacional destaque que já está em articulações com as cearenses Brisanet e Mob Telecom. As empresas são cotadas para as primeiras parcerias comerciais de conectividade no Ceará em virtude da atuação segmentada nas macrorregiões econômicas do Estado, para além da Grande Fortaleza. Ao destacar a articulação com provedores de internet com atuação local, a multinacional afirma que o cenário de parcerias com empresas cearenses é "extremamente promissor".



"Já estamos fechando os primeiros clientes. Estamos ativando os nossos primeiros clientes e estamos convencidos que mais clientes irão subir a bordo para conseguir oferecer um melhor serviço ao usuário final", destaca Rafael, em evento para mostrar as instalações do cabo ao governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

O investimento privado de R$ 1 bilhão, vai da Praia do Futuro, em Fortaleza, a Sines (Portugal) e entrou em operação em junho para o continente europeu. As instalações do Cable Landing Station (CLS) ficam no ponto de ancoragem dos cabos EllaLink na Praia do Futuro.

Na visita, Lozano mostrou ao governador toda a infraestrutura tecnológica de suporte da EllaLink para monitorar o tráfego de dados entre os dois continentes. Já Camilo frisou a necessidade de investimentos em qualificação de mão de obra local para atender à demanda dessas empresas de tecnologia.

O governador destacou ainda a atuação importante da EllaLink na consolidação do hub tecnológico no Ceará e colocou o Estado à disposição da multinacional para novos investimentos no futuro. "Temos um compromisso com o Ceará de conectar o Estado a todo o resto do mundo", reforça o diretor da empresa ao pontuar que a entidade continuará investido no Ceará.

"Nosso foto é dar suporte para as empresas com atuação local, na transmissão de dados e conteúdo, para que elas possam levar esse conteúdo de uma forma mais rápida e de uma maneira mais segura até a Europa e ao restante do mundo", complementa Rafael.

Conheça o novo cabo

O novo cabo opera com capacidade de 100 terabits por segundo (Tbps), reduzindo em até 50% a latência, como é chamado o tempo de resposta na transmissão de dados, entre os continentes, em relação à conexão via EUA.

Negócios digitais, serviços em nuvem, bancos eletrônicos, jogos online e mídia de entretenimento entre os dois continentes devem se beneficiar com a nova conexão.

A CLS da EllaLink está abrigada nas instalações da Telxius, empresa parceira que também monitora outros cabos submarinos que saem de Fortaleza – com 14 cabos, a capital cearense é o maior hub do mundo de conexão de fibra óptica.

Com informações do repórter Alan Magno

