Programa Juventude Digital vai capacitar 4 mil jovens ainda neste ano

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 13, pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O objetivo do programa é promover a inclusão digital de jovens e fomentar o desenvolvimento da economia digital na capital cearense

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), lançou nesta segunda-feira, 13, o programa Juventude Digital. Além de capacitação de jovens na área de tecnologia, o objetivo do programa é fomentar o desenvolvimento da economia digital na capital cearense. A meta é capacitar pelo menos 4 mil jovens ainda neste ano e, a partir do ano que vem, formar uma média de 12,5 mil novos profissionais por ano.

Sobre o assunto Camilo sanciona lei que determina internet de graça em espaços públicos

Serviços digitalizados geram mais de R$ 3 bilhões em economia

'Transformação digital é mudança de cultura', diz CEO da XP

"Nós vamos ser a Capital que vai ter a maior economia digital do País", afirmou o prefeito de Fortaleza, José Sarto, durante transmissão nas redes sociais.

Para viabilizar o programa, será encaminhado à Câmara dos Vereadores um projeto de lei que cria oficialmente no Município o programa Juventude Digital.

O programa terá três eixos de formação. O primeiro é capacitar alunos da rede pública municipal a partir do 9º ano. O segundo é a formação em programação e design com foco na inserção de jovens para o mercado de trabalho. E o terceiro é lançar cursos específicos na área de jogos digitais, em parceria com Sebrae.

Os cursos serão ofertados de forma presencial, virtual e no modelo híbrido e será executado em parceria com diversas secretarias municipais. "É uma política pública permanente para promover a inclusão digital e gerar emprego e renda para os nossos jovens".

Tags