Com investimento de R$ 67 milhões, pontos de internet de graça serão instalados a partir de outubro no Ceará

O programa Ceará Conectado, que prevê pontos de acesso gratuito à internet em espaços públicos de todas as cidades do Estado, implementará expansão de 60% na cobertura de fibra ótica, aumento de 2,6 mil km de cabos de internet. O investimento total previsto pelos cofres estaduais é de pouco mais de R$ 67 milhões, com previsão de entrega em março de 2022.

A instalação dos pontos de acesso gratuito terá início em outubro deste ano, começando por cidades que já integram a faixa do Cinturão. Entre os municípios que já estão sendo alvos de estudos para implementação dos pontos de acesso gratuito estão: Maranguape, Pacajus, Horizonte, Acaraú, Chaval.

O detalhamento do programa foi feito em transmissão ao vivo nas redes sociais no fim da manhã desta quarta-feira, 15 de setembro. Conforme o governador do Estado, Camilo Santana, o projeto será implementado com caráter de urgência. Ele se comprometeu ainda a realizar monitoramento semanal do andamento das obras para garantir que o prazo de entrega seja concluído.

"Estamos fazendo toda articulação necessária para que esse projeto seja concluído de forma rápida. Já falamos com a Enel para iniciar a instalação dos postos necessários para instalação dos pontos de acesso", pontua o gestor.

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), responsável pelo Cinturão Digital, ficará encarregada de operacionalizar o novo programa. Em exclusiva ao O POVO, o presidente da Etice, Lassance de Castro pontua ainda a necessidade de investimento mensal de outros R$ 100 mil para manutenção da rede a ser instalada.

Medida representa a consolidação de um novo hub de desenvolvimento no Estado, com foco em conectividade e infraestrutura de dados, que começou a ser construído com a instalação de Data Centers no Estado e complementa perspectivas de investimentos em outros hubs, como o aéreo, portuário, do comércio exterior, logístico e de energia renováveis.

"Faremos com que o Ceará seja o primeiro estado do Brasil a ter todos os seus municípios conectados com rede de banda larga de alta velocidade, pública e com gratuidade de Wi-Fi", completa o governador.

O projeto é uma expansão do ideal de conectividade implementado por meio do Cinturão Digital, que garante a integração de todos os sistemas públicos do Estado. De acordo com Camilo, a meta é consolidar uma expansão do Cinturão, fazendo com que ele conecte no mínimo o dobro de entidades já integradas e a partir disso, permitir o acesso gratuito da população à internet em determinados espaços públicos de cada cidade.

Para além do impacto social, o presidente da Etice destaca que com a internet via fibra ótica e pontos de acesso a internet gratuito serão "imensuráveis as oportunidades que os municípios vão ter" diante da possibilidade de ampliação de negócios digitais e de melhorias na gestão pública por meio do apoio tecnológico viabilizado pela conectividade.

"As pessoas, os empreendedores que fazem negócios naquela cidade não precisaram mais ficar restritos apenas aquele município, poderão fazer circular suas ideias por toda região e municípios vizinhos", complementa Lassance. Ele pontua ainda que todas as empresas que poderão atuar como parceiras na segmentação dos provedores de internet no interior do Estado estão sendo contatadas pela entidade.

O setor de saúde pública também será impulsionado pelo programa, conforme estima Camilo ao destacar que por meio do Ceará Conectado será promovido a integração de todos os sistemas de atendimento a saúde no Estado.

"Vamos permitir que os dados sobre vacinação, sobre todo atendimento feito no posto de saúde no interior do Estado esteja disponível em qualquer lugar por um único sistema", complementa o governador ao destacar que a ação é uma política estadual e será continuada mesmo após o término da gestão atual.

