Instalação de acesso gratuito a internet no Ceará começará por cidades do Cinturão Digital

O ponto de acesso gratuito começará a ser implementado nas 77 cidades que já fazem parte do cinturão digital, em fase piloto e depois, será articulada a expansão do cinturão para então levar o acesso gratuito para as demais cidades

Anunciado há um mês, o programa Ceará Conectado, cuja implementação foi sancionada em lei na última sexta-feira terá cronograma divulgado amanhã quarta-feira, 14 de setembro. O projeto prevê instalação de pontos de acesso a internet gratuito em todas as cidades do Estado.

O detalhamento de como será feito a implementação, quais municípios serão beneficiados na primeira etapa de instalação e em quais locais das cidades beneficiadas serão disponibilizados os pontos de acesso gratuito será feito pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT).

"São duas etapas, primeiro, de forma imediata iremos disponibilizar um primeiro ponto de acesso gratuito nas 77 cidades que já fazem parte do cinturão digital, depois, o processo é expandir o cinturão para então levar o acesso", destaca Camilo.

A informação foi divulgada pelo gestor estadual em transmissão ao vivo nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 14 de setembro. Medida representa a consolidação de um novo hub de desenvolvimento no Estado, com foco em conectividade e infraestrutura de dados, que começou a ser construído com a instalação de Data Centers no Estado.

O projeto representa uma expansão do ideal de conectividade implementado por meio do "Cinturão Digital", que garante a integração de todos os sistemas públicos do Estado. De acordo com Camilo, a meta é consolidar uma expansão do Cinturão, fazendo com que ele conecte no mínimo o dobro de entidades já integradas e a partir disso, permitir o acesso gratuito da população à internet em determinados espaços de cada cidade.

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), responsável pelo Cinturão Digital, ficará encarregada de operacionalizar o novo programa.

"Temos hoje no Ceará a maior rede pública de fibra ótica do Brasil, e somos o segundo lugar mais conectado do mundo, por meio dos cabos submarinos. A ideia é levar essa conexão para todos os 184 municípios cearenses", argumenta o governador.

Entre os municípios que já estão sendo alvos de estudos para implementação dos pontos de acesso gratuito estão: Maranguape, Pacajus, Horizonte, Acaraú, Chaval. O foco é permitir que todas os órgãos de gestão e administração públicos das cidades cearenses possuam internet gratuita, com fornecimento do Estado.

"Essa rede poderá servir as prefeituras dos municípios, as escolas, aos órgãos municipais. A conectividade nas praças centrais do municípios", projeta Camilo ao mencionar que os locais exatos da instalação dos pontos de acessos serão decididos por meio de reuniões com cada prefeitura.

