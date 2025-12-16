São Nicolau e Papai Noel: diferentes tradições de Natal no mundo

Ao redor do mundo, diversas histórias e tradições cercam o Bom Velhinho; conheça / Crédito: gpointstudio / Freepik

O dia 6 de dezembro do ano de 350 é a data da morte de um bispo que ficou conhecido por sua caridade e afinidade com as crianças. Devido a sua imensa generosidade e aos milagres que lhe foram atribuídos, foi santificado pela Igreja Católica e tornou-se um símbolo ligado diretamente ao nascimento do Menino Jesus. São Nicolau é atualmente um dos santos mais conhecidos da cristandade. Diferentemente do que se imagina, este ícone de bondade é considerado pelo catolicismo o verdadeiro Papai Noel.

Sem barriga rechonchuda nem roupa vermelha ou botas pretas, o bom velhinho de natais passados era alto, esbelto, vestia um tipo de batina branca e usava mitra, comuns aos bispos de sua época. São Nicolau, salvador e padroeiro Nascido no que hoje é território da Turquia, na cidade de Demre, antigamente conhecida como Mira, Nicolau é personagem de diversas lendas. Ele teria sido ordenado bispo aos 19 anos de idade e toda sua riqueza teria sido doada aos pobres. Certo dia, ele teria ajudado um pai que não podia casar suas filhas porque lhes faltava um dote. Durante três noites seguidas, Nicolau jogou pepitas de ouro nos quartos das garotas, até que elas conseguiram bons casamentos.

Com o passar do tempo, as pepitas teriam se transformado em maçãs de ouro. São Nicolau é visto como um salvador e padroeiro ou, até mesmo, como um protetor contra os perigos do mar. Chegada de São Nicolau em barco pelo Reno em Düsseldorf Crédito: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance Por esse motivo, em muitas cidades costeiras ainda se encontram igrejas que levam seu nome. Só na Inglaterra existem mais de 400 e em Roma, mais de 60.