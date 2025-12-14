As tradições de Natal mais inusitadas ao redor do mundo

Natal: confira as tradições mais inusitadas ao redor do mundoCada comemoração natalina é definida por influências culturais e religiosas locais. Veja tradições inusitadas e detalhes sobre o feriado em outros países
A celebração do Natal, geralmente em 25 de dezembro ou na sua véspera, é acompanhada por tradições e rituais, a depender do país e cidade.
Com predominância cristã, o Brasil é um dos lugares que mais se dedica às comemorações natalinas por estarem ligadas à religião, por exemplo.
Em outras regiões do planeta, entretanto, a data é comemorada em outros períodos ou de maneira distinta do que é considerado comum no território brasileiro.
Natal: saiba as tradições mais inusitadas do mundo
As tradições de Natal compõem a identidade da comemoração do feriado em cada país. Algumas podem parecer inusitadas para brasileiros por serem distintas do que é considerado comum nacionalmente; veja exemplos:
Frango frito em ceias japonesas
Desde a propaganda da KFC de 1974, o produto se tornou um substituto popular para o peru. Hoje, milhões de japoneses encomendam o prato em restaurantes com, pelo menos, uma semana de antecedência.
Queime uma cabra (ou tente) na Suécia
Em Gävle, cidade próxima à capital sueca, Estocolmo, constrói uma cabra de palha de 13 metros de altura. O ato de queimá-la é uma tradição informal, chegando a ser considerada até vandalismo por autoridades locais.
‘Patinata’ venezuelana
Em alguns bairros da capital, Caracas, são organizadas idas de patins, skate e bicicleta às missas de Natal.
‘El Caganer’ da Espanha/Catalunha
Pequena estatueta de uma pessoa agachada e calças abaixadas defecando ou urinando. Colocada atrás de algum canto para as crianças procurarem no dia de Natal, representa humor e boa sorte nas regiões em que é adotado.
Natal: outras tradições ao redor do mundo
Apesar de ser um feriado celebrado principalmente em locais que tem o cristianismo como a sua religião predominante, alguns países passam o Natal com tradições de acordo com suas culturas; confira:
Itália
Conhecida pela sua riqueza gastronômica e forte presença do catolicismo, a Itália também é destaque na celebração de Natal, com tradições comuns em outros países europeus. As festas acontecem de dezembro a janeiro:
Calendário de Advento
Servindo como uma contagem para a véspera de Natal, a partir do dia 1º de dezembro, cada uma das 24 janelas revela um presente. O mais comum é com chocolates, como Kinder Bueno.
Visita de Nikolaus (San Nicolò) e da dupla Krampus
Inspiração para a criação do Papai Noel, Nikolaus distribui doces e presentes para as “boas crianças”. No entanto, com ele, vêm os Krampus.
Descritos como “bestas demoníacas e assustadoras com chifres” pela italiana Vittoria Sagner, 19 anos, eles andam pelas cidades para assustar as pessoas, principalmente, crianças mal comportadas.
A jovem, entrevistada pelo O POVO, mora na cidade de Piacenza, localizada a uma hora de distância de Milão, no norte do país.
Festa Dell’Immacolata Concezione (Dia de Imaculada Conceição)
8 de dezembro marca o primeiro feriado nacional italiano, sendo a data em que as casas e ruas recebem decorações natalinas, como árvores e luzes.
Visita de Santa Lúcia
A mártir cristã se torna uma figura de Natal, deixando presentes embaixo da árvore na madrugada de 12 para 13 de dezembro.
Mangiare Magro
Na véspera de Natal, os italianos fazem refeições leves, que não podem conter carne, para a grande ceia do dia seguinte. Familiares se reúnem para comer pratos como o Panettone Gastronomico, feito com um tipo específico de pão e diferentes espécies de peixe.
Almoço de Natal
No dia 25 de dezembro, além da abertura de presentes, é realizada a grande ceia. Entretanto, não é feita na madrugada do feriado, mas por volta do meio-dia.
Entre os principais pratos da ceia, Vittoria destaca as sobremesas, incluindo uma disputa entre os dois dos mais tradicionais. “Há uma pequena guerra entre quem prefere Pandoro ou Panetone. Aliás, prefiro Pandoro”, explica.
Café e jogos
No mesmo dia, mas por volta das 16h, a família se reúne para tomar café e jogar o famoso ‘Tombola!’. O jogo envolve números, adivinhação e prêmios entre os participantes.
“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi!” (‘Natal com os pais, Páscoa com quem quiser!’)
À noite, a tradição é passar com a família reunida. Neste momento, assistem clássicas comédias italianas dos anos 1990, chamadas por eles de Cinepanettoni. Além destes, veem clássicos do Natal, como ‘Grinch’ e ‘Esqueceram de Mim’.
Dia de Santo Stefano
26 de dezembro também é feriado na Itália, sendo a última ceia com a família.
Epifania
Marcando o fim das comemorações de Natal, há a tradição de uma bruxa que deixa doces e mais presentes em meias para as “boas crianças”. Para as consideradas más, era deixado carvão.
Cazaquistão
Localizado entre China e Rússia, o Cazaquistão não comemora o Natal de forma tradicional por não ser um país de religião cristã.
Como relatado ao O POVO pela cazaque Shakirova Maya, 13, a festa principal é a de Ano Novo, que inclui tradições natalinas, como as árvores decoradas. Uma semana antes do feriado ou mesmo no dia 31 de dezembro, é montada.
Enquanto dançam, assistem ao discurso cerimonial do presidente na televisão e comem a ceia, sendo a salada Olivier a mais tradicional da região.
As crianças recebem a visita do Ded Moroz. Considerado o Papai Noel russo, o Avô Gelo coleta as cartas com os desejos das crianças. Na manhã do dia 1º de janeiro, são acordadas com os presentes embaixo da árvore.
Um ritual muito comum é o de comer tangerinas durante o mês de dezembro. A fruta, uma das poucas frescas durante o rigoroso inverno da região, é um símbolo da era soviética, tornando-se um símbolo para o novo ano que chega
Apesar de comemorarem apenas o Ano Novo, por muito tempo a Rússia e o Cazaquistão, que praticam as mesmas tradições no período, tiveram o Natal como principal festa de fim de ano.
Para a minoria que segue a religião cristã, o Natal Ortodoxo é comemorado no dia 7 de janeiro. Nesse caso, começa logo após o recesso de fim de ano na região, entre 29 de dezembro e 6 de janeiro.
México
Além dos costumes tradicionais, como as ceias e decorações nas cidades, o Natal mexicano é marcado pela cultura do país:
Posadas
Entre os dias 16 e 24 de dezembro, os mexicanos se reúnem para cantar e segurar velas como encenando a busca de Maria e José por ‘posadas’ (hospedagem) antes do nascimento de Jesus.
Nas ruas, vão de porta em porta até que alguma casa os receba. Nela, praticam rituais, como leituras e comer itens tradicionais mexicanos.
Piñatas (pinhatas)
A quebra do compartimento oco e decorado com papéis coloridos no exterior e doces por dentro, é uma das principais tradições em festas mexicanas, como as Posadas.
“Elas são super icônicas, especialmente, as com sete pontos”, diz o mexicano, natural da capital Cidade do México, Ocelot Martínez, 21 anos, quando entrevistado pelo O POVO.
"A de sete pontos representa os pecados capitais da Bíblia, mas, segundo o mexicano, “a maioria das pessoas as veem [pinhatas] como algo divertido e clássico para a temporada”, completou.
Pastorelas
Outra tradição relacionada à religião são peças sobre a jornada dos pastores para conhecer o menino Jesus. Elas misturam anjos e diabos com humor local, contendo piadas internas entre os mexicanos em falas improvisadas.
Além destas, há a ceia de véspera de Natal com receitas de família. Ocelot menciona:
- ponche (bebida quente - geralmente com um toque de álcool - com frutas);
- buñuelos (massa frita como a de uma panqueca);
- tamales (massa de milho recheada com opções salgadas, como molhos e carnes);
- bacalao (ensopado de peixe frito com bacalhau salgado);
- romeritos (ramos de erva-doce cozidos com molho);
- salada de maçã.