As tradições de Natal mais inusitadas ao redor do mundo

Imagem de apoio ilustrativo. Um dos símbolos do natal é a estrela de Belém / Crédito: Imagem de wirestock no Freepik

A celebração do Natal, geralmente em 25 de dezembro ou na sua véspera, é acompanhada por tradições e rituais, a depender do país e cidade. Com predominância cristã, o Brasil é um dos lugares que mais se dedica às comemorações natalinas por estarem ligadas à religião, por exemplo.

Em outras regiões do planeta, entretanto, a data é comemorada em outros períodos ou de maneira distinta do que é considerado comum no território brasileiro. Natal: saiba as tradições mais inusitadas do mundo

As tradições de Natal compõem a identidade da comemoração do feriado em cada país. Algumas podem parecer inusitadas para brasileiros por serem distintas do que é considerado comum nacionalmente; veja exemplos: Frango frito em ceias japonesas Desde a propaganda da KFC de 1974, o produto se tornou um substituto popular para o peru. Hoje, milhões de japoneses encomendam o prato em restaurantes com, pelo menos, uma semana de antecedência. Queime uma cabra (ou tente) na Suécia Em Gävle, cidade próxima à capital sueca, Estocolmo, constrói uma cabra de palha de 13 metros de altura. O ato de queimá-la é uma tradição informal, chegando a ser considerada até vandalismo por autoridades locais.

‘Patinata’ venezuelana Em alguns bairros da capital, Caracas, são organizadas idas de patins, skate e bicicleta às missas de Natal. ‘El Caganer’ da Espanha/Catalunha Pequena estatueta de uma pessoa agachada e calças abaixadas defecando ou urinando. Colocada atrás de algum canto para as crianças procurarem no dia de Natal, representa humor e boa sorte nas regiões em que é adotado. Leia mais Natal 2025: confira as árvores mais bonitas e famosas do mundo Sobre o assunto Natal 2025: confira as árvores mais bonitas e famosas do mundo

Natal: outras tradições ao redor do mundo Apesar de ser um feriado celebrado principalmente em locais que tem o cristianismo como a sua religião predominante, alguns países passam o Natal com tradições de acordo com suas culturas; confira: Itália Conhecida pela sua riqueza gastronômica e forte presença do catolicismo, a Itália também é destaque na celebração de Natal, com tradições comuns em outros países europeus. As festas acontecem de dezembro a janeiro: Calendário de Advento Servindo como uma contagem para a véspera de Natal, a partir do dia 1º de dezembro, cada uma das 24 janelas revela um presente. O mais comum é com chocolates, como Kinder Bueno.