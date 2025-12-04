Última Super Lua de 2025 ocorre hoje (04/12); veja como assistir

Superlua encerra 2025; veja quando e como observar / Crédito: Pexels / Jozef Papp

A última superlua de 2025 poderá ser vista a olho nu em todo território brasileiro na noite de quinta-feira, 4 de dezembro. Ela aparecerá logo após o por do sol, chegando ao ápice algumas horas depois. No Ceará, o sol deve se pôr às 17h35min. Também chamada de "Lua fria" ou "Lua do Luto", ela surge quando sua fase cheia coincide com o ponto de maior aproximação da Lua à Terra (perigeu), o que a torna ligeiramente maior e mais brilhante do que o habitual.

Já em 2026, são esperadas mias três superluas. A primeira ocorrerá logo no início do ano, em 3 de janeiro. Depois, haverá uma longa espera até 24 de novembro e 24 de dezembro. Segundo o Observatório Nacional, o melhor momento para assistir à superlua é logo após o pôr do sol, variando conforme o fuso horário de cada região do País. Isso porque, pouco depois do entardecer, por volta das 18h14min (Brasília), a Lua atinge sua fase cheia já próxima do perigeu, justamente o ponto de maior aproximação com a Terra.

No Ceará, o sol deve se pôr às 17h35min nesta quinta-feira. O ápice do fenômeno deve ocorrer às 20h13 min no horário de Brasília. Para aproveitar ao máximo o fenômeno, recomenda-se: