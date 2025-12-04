Última Super Lua de 2025 ocorre hoje (04/12); veja como assistir

Superlua de dezembro de 2025 poderá ser vista a olho nu no BrasilA "Lua fria", última Lua Cheia do ano, surgirá maior e mais brilhante que o habitual. Saiba quando, onde e como observar o espetáculo lunar da melhor forma
A última superlua de 2025 poderá ser vista a olho nu em todo território brasileiro na noite de quinta-feira, 4 de dezembro. Ela aparecerá logo após o por do sol, chegando ao ápice algumas horas depois. No Ceará, o sol deve se pôr às 17h35min.
Também chamada de "Lua fria" ou "Lua do Luto", ela surge quando sua fase cheia coincide com o ponto de maior aproximação da Lua à Terra (perigeu), o que a torna ligeiramente maior e mais brilhante do que o habitual.
O fenômeno será visível a olho nu. Sem necessidade de binóculos ou telescópios, basta olhar para o céu, desde que esteja limpo e com horizonte relativamente livre de obstruções.
Saiba mais sobre a última super lua deste ano:
Quando acontecerá a superlua e onde assistir?
A última superlua do ano vai acontecer no dia 4 de dezembro, uma quinta-feira. O fenômeno se repetiu em outubro e novembro.
Já em 2026, são esperadas mias três superluas. A primeira ocorrerá logo no início do ano, em 3 de janeiro. Depois, haverá uma longa espera até 24 de novembro e 24 de dezembro.
Segundo o Observatório Nacional, o melhor momento para assistir à superlua é logo após o pôr do sol, variando conforme o fuso horário de cada região do País.
Isso porque, pouco depois do entardecer, por volta das 18h14min (Brasília), a Lua atinge sua fase cheia já próxima do perigeu, justamente o ponto de maior aproximação com a Terra.
No Ceará, o sol deve se pôr às 17h35min nesta quinta-feira.
O ápice do fenômeno deve ocorrer às 20h13 min no horário de Brasília.
Para aproveitar ao máximo o fenômeno, recomenda-se:
- buscar locais com boa visibilidade do horizonte, longe de poluição luminosa; e
- observar a lua nas primeiras horas após o nascer, quando sua aparência próxima ao horizonte pode gerar efeitos visuais de maior impacto.
Confira os detalhes:
- Data: 4 de dezembro de 2025
- Horário: após o pôr do sol
- Visível em: todo o Brasil
- Equipamentos necessários: a olho nu
Afinal, qual é o nome da superlua de dezembro?
A última superlua de 2025, que este ano acontece em 4 de dezembro, é tradicionalmente chamada de Lua Fria no Hemisfério Norte. A época coincide com o inverno nessa região, enquanto o Hemisfério Sul passa pelo calor do verão.
A prática originou-se entre povos nativos norte-americanos, que associavam a última Lua Cheia ao período de baixas temperaturas de dezembro.
O fenômeno também é o mais próximo do solstício de inverno, que marca a noite mais longa do ano no lado norte do planeta. Por isso, outro nome dado ao evento é "Lua da Noite Longa".
Já no Hemisfério Sul, o último mês do ano é quente, e os povos originários associavam a Lua Cheia à época do verão; um exemplo é a "Lua do Morango".
Na tradição pagã, a Lua Cheia de dezembro é conhecida como a Lua do Luto. Segundo essa cultura, é o momento de se livrar de coisas e ideias antigas que sobrecarregam, ao mesmo tempo em que se permite lamentar a sua partida.
Outros nomes para a superlua de dezembro
Em tradições de diferentes partes do mundo, você pode encontrar nomes como:
- Chinesa: Lua amarga
- Inglesa medieval: Lua de carvalho
- Cherokee: Lua de neve
- Americana colonial: Lua de Natal
- Hemisfério Sul: Lua de morango, Lua de mel e Lua de rosa
O que é uma superlua?
Josina Nascimento, do Observatório Nacional, explica que o termo "superlua" não possui fundamentação científica.
A expressão foi cunhada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, na revista Dell Horoscope (hoje extinta). Desde então, passou a fazer parte do vocabulário astronômico popular.
Apesar de não ser um termo oficial, o termo é amplamente utilizado para descrever o momento em que a Lua Cheia coincide com o perigeu lunar - o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.
Nolle definiu que o adjetivo "super" se aplicaria a uma Lua Cheia que ocorresse no perigeu ou a até 90% de proximidade desse ponto. No entanto, essa escolha de 90% é arbitrária e não tem base científica reconhecida.
A União Astronômica Internacional, órgão responsável pela nomenclatura astronômica, não estabelece um critério oficial para determinar a proximidade do perigeu necessária para uma Lua Cheia ser "super". Por isso, a classificação pode variar conforme a fonte consultada.
No geral, uma superlua é aquela Lua Cheia que parece maior e mais brilhante que o comum. O fenômeno acontece devido à órbita lunar, que não é perfeitamente circular: em alguns momentos, o satélite natural fica ligeiramente mais próximo (perigeu) ou mais distante (apogeu).
Durante o fenômeno, o satélite natural da Terra pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante no céu do que uma Lua cheia normal, devido à sua proximidade com o planeta.
Qual é a distância da superlua de dezembro até a Terra?
Segundo o Observatório Nacional, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o corpo celeste estará a cerca de 360 mil quilômetros (km) de distância da Terra.
Essa proximidade é o que confere o visual ampliado característico da superlua. Isso porque distância média entre a Terra e a Lua é de 384.400 km.
Nesta semana, o satélite natural da Terra deve aparecer cerca de 7,9% maior e 15% mais brilhante do que uma Lua Cheia média, segundo o guia do céu Satr Walk.
Fenômenos astronômicos de dezembro de 2025
O Star Walk reúne informações sobre como está o céu em determinados momentos e produz mapas interativos em tempo real. A seguir, confira os últimos fenômenos astronômicos de 2025, previstos pela plataforma:
- 1 de dezembro: pico da chuva de meteoros Phoenicids
- 4 de dezembro: Superlua, quando a Lua Cheia aparece maior e mais brilhante no céu devido sua aproximação com a Terra
- 4 de dezembro: a lua passa exatamente na frente do aglomerado estelar das Plêiades, escondendo algumas delas (ocultação lunar)
- 7 de dezembro: Mercúrio atinge o maior afastamento angular do Sol (maior elogação), ficando mais fácil de ser observado no céu
- 7 de dezembro: pico da chuva de meteoros Puppid-Velids; lua aparece próxima de Júpiter e da estrela Pólux
- 8 de dezembro: Vênus passa perto da estrela vermelha Antares; lua se aproxima do aglomerado estrelar chamado Presépio
- 9 dezembro: pico da chuva de meteoros December Monocerotids e Sigma Hydrids; ambas não serão muito visíveis no céu
- 10 de dezembro: a lua passa diante da estrela Regulus, ocultando-a temporariamente; Netuno termina o movimento retrógrado
- 12 de dezembro: lua na fase Quarto Minguante, quando metade da lua fica iluminada, diminuindo ruma à Lua Nova
- 14 de dezembro: pico da chuva de meteoros Geminids; lua perto da estrela Spica; Júpiter passa próximo a estrela Pólux
- 16 de dezembro: pico da chuva de meteoros Comae Berenicids
- 18 de dezembro: lua se alinha visualmente com Mercúrio e, em algumas regiões, chega a passar na frente da estrela Antares
- 19 de dezembro: Cometa 3I/ATLAS atinge o ponto mais próximo da Terra; nesse dia a lua também passa perto de Vênus e Mercúrio se aproxima de Antares
- 20 de dezembro: a lua fica invisível no seu devido o começo da Lua Nova, além de passar perto de Marte
- 21 de dezembro: o solstício de dezembro marcando o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte
- 22 de dezembro: pico da chuva de meteoros Ursids e ocultação lunar de Plutão
- 27 de dezembro: metade da lua fica iluminada novamente, crescendo para a Lua Cheia, evento chamado de Quarto Crescente; o satélite natural também passará perto de Saturno e Netuno
- 31 de dezembro: a lua encerra o ano passando próxima das Plêiades e muito próxima de Urano no céu