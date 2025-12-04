Tudo o que você precisa saber sobre a última superlua do ano

Imagem de apoio ilustrativo. A superlua surge no horizonte nesta quinta-feira, 4, com brilho intenso e tom amarelado, no ápice do fenômeno que torna o satélite até 10% maior e mais luminoso. / Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Quem olhar para o leste na noite desta quinta-feira, 4 de dezembro, verá o ápice da última superlua de 2025. O fenômeno ocorre quando a lua cheia coincide com a aproximação máxima da lua à Terra, conhecida como perigeu. A lua então parece até 10% maior e muito mais brilhante do que o normal. Desta vez, a lua estará cerca de 27,3 mil quilômetros mais próxima do nosso planeta. Alguns especialistas utilizam o termo "superlua" para se referir às luas cheias ou novas que ocorrem quando o satélite está a 360 mil quilômetros ou menos da Terra.

Essa ilusão faz com que humanos percebam objetos no horizonte como maiores do que realmente são. O mesmo ocorre com objetos que seguramos na mão, alinhados com a lua no horizonte. No caso da Lua, a variação na aparência do satélite se deve à sua órbita elíptica, e não circular. Ao longo desse percurso, a Lua ora se aproxima, ora se afasta da Terra, fazendo com que a distância entre os dois corpos varie de forma contínua e cíclica. Ao contrário do perigeu, o ponto mais distante recebe o nome de apogeu. Será possível também notar um tom amarelado na superlua quando ela surgir. Isso acontece porque a luz refletida percorre uma distância maior até alcançar nossos olhos, em comparação com quando a lua está mais alta no céu.

O trajeto mais longo faz com que as ondas de luz azul se dispersem, deixando principalmente as ondas vermelhas, que chegam aos nossos olhos. À medida que ela sobe no céu e o percurso da luz diminui, a lua passa a parecer mais azulada. >> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Nomes populares Apesar de divergências entre especialistas, o conceito de "superlua" acabou se tornando popular e foi incorporado pela comunidade científica como uma forma de aproximar a astronomia do público.