Tudo o que você precisa saber sobre a última superlua do ano

Tudo o que você precisa saber sobre a última superlua do anoSatélite estará 27,3 mil quilômetros mais perto da Terra, parecendo maior e mais brilhante. Ilusão se deve a fenômeno pouco explicado pela ciência. Saiba o nome das luas cheias de cada mês
Quem olhar para o leste na noite desta quinta-feira, 4 de dezembro, verá o ápice da última superlua de 2025. O fenômeno ocorre quando a lua cheia coincide com a aproximação máxima da lua à Terra, conhecida como perigeu. A lua então parece até 10% maior e muito mais brilhante do que o normal.
Desta vez, a lua estará cerca de 27,3 mil quilômetros mais próxima do nosso planeta. Alguns especialistas utilizam o termo "superlua" para se referir às luas cheias ou novas que ocorrem quando o satélite está a 360 mil quilômetros ou menos da Terra.
Outros consideram que a expressão se aplica quando a fase cheia ou nova acontece em um curto intervalo de tempo em relação ao perigeu.
Para aproveitar ao máximo o fenômeno, recomenda-se buscar locais com boa visibilidade do horizonte, longe de poluição luminosa, e observar a Lua nas primeiras horas após o nascer, quando sua aparência próxima ao horizonte pode gerar efeitos visuais de maior impacto. Uma boa observação dependerá das condições climáticas.
A melhor hora para apreciar o espetáculo será logo após o pôr do sol. Os horários variam conforme a cidade.
Por exemplo, em São Paulo, o nascer da lua deve ocorrer por volta das 18h43min; no Rio de Janeiro, às 18h27min. O ápice do fenômeno deve ocorrer às 20h13min no horário de Brasília.
"Ilusão lunar" no horizonte
Se o céu estiver limpo, a lua poderá parecer maior do que o habitual quando nasce no horizonte. Isso se deve ao que é chamado de ilusão lunar — um fenômeno estranho para o qual ainda não há explicação científica definitiva.
Essa ilusão faz com que humanos percebam objetos no horizonte como maiores do que realmente são. O mesmo ocorre com objetos que seguramos na mão, alinhados com a lua no horizonte.
No caso da Lua, a variação na aparência do satélite se deve à sua órbita elíptica, e não circular. Ao longo desse percurso, a Lua ora se aproxima, ora se afasta da Terra, fazendo com que a distância entre os dois corpos varie de forma contínua e cíclica. Ao contrário do perigeu, o ponto mais distante recebe o nome de apogeu.
Será possível também notar um tom amarelado na superlua quando ela surgir. Isso acontece porque a luz refletida percorre uma distância maior até alcançar nossos olhos, em comparação com quando a lua está mais alta no céu.
O trajeto mais longo faz com que as ondas de luz azul se dispersem, deixando principalmente as ondas vermelhas, que chegam aos nossos olhos. À medida que ela sobe no céu e o percurso da luz diminui, a lua passa a parecer mais azulada.
Nomes populares
Apesar de divergências entre especialistas, o conceito de "superlua" acabou se tornando popular e foi incorporado pela comunidade científica como uma forma de aproximar a astronomia do público.
Cada lua cheia tem também um nome descritivo, relacionado ao período do ano em que ocorre no Hemisfério Norte. Estas designações vêm principalmente de tradições norte-americanas, tanto indígenas quanto coloniais, e se tornaram comuns globalmente. São elas:
- Janeiro: Lua do Lobo
- Fevereiro: Lua da Neve
- Março: Lua da Minhoca
- Abril: Lua Rosa
- Maio: Lua das Flores
- Junho: Lua do Morango
- Julho: Lua do Cervo
- Agosto: Lua do Esturjão
- Setembro: Lua do Milho
- Outubro: Lua do Caçador
- Novembro: Lua do Castor
- Dezembro: Lua Fria
Já em 2026, são esperadas três super luas. A primeira ocorrerá logo no início do ano, em 3 de janeiro. Depois, haverá uma longa espera até 24 de novembro. A última acontecerá em 24 de dezembro de 2026.