Nova lua no Sistema Solar? Veja onde fica e entenda descoberta

Urano é o sétimo planeta a partir do Sol e o terceiro maior planeta do nosso sistema solar / Crédito: Reprodução/Nasa

O portal da Agência Espacial Americana (Nasa) divulgou nessa terça-feira, 19, que uma equipe de astrônomos liderada pelo Southwest Research Institute (SwRI), nos Estados Unidos, identificou uma nova lua em órbita de Urano. O sétimo planeta a partir do Sol agora soma 29 luas conhecidas. A observação, feita pelo Telescópio Espacial James Webb em 2 de fevereiro, integra o programa de Observador Geral do Webb, que permite a cientistas de todo o mundo proporem investigações usando os instrumentos de ponta do telescópio.

Nesse contexto, foi criado o programa de observação 6379 do telescópio Webb, voltado para o estudo dos anéis e das luas de Urano, liderado por Maryame El Moutamid. Como se chama a nova lua? "É uma Lua pequena, mas uma descoberta significativa, algo que nem mesmo a sonda espacial Voyager 2 da Nasa conseguiu observar durante seu sobrevoo de quase 40 anos", destacou Maryame, cientista-chefe da Divisão de Ciência e Exploração do Sistema Solar do SwRI. A nova lua será chamada, provisoriamente, de S/2025 U1. O nome definitivo precisará ser aprovado pela União Astronômica Internacional (IAU), a autoridade responsável por designar as classificações oficiais para objetos astronômicos. Seguindo a tradição, os satélites naturais de Urano são batizados em referência a personagens de William Shakespeare e de Alexander Pope – como a lua Titânia, rainha das fadas de "Sonho de uma noite de Verão".