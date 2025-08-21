Nova lua no Sistema Solar? Veja onde fica e entenda descoberta

Nova lua é descoberta no Sistema Solar; entenda e saiba onde ficaDescoberta feita por Telescópio Espacial James Webb revela satélite de apenas 10km, aumentando para 29 o número de luas conhecidas de Urano; confira
O portal da Agência Espacial Americana (Nasa) divulgou nessa terça-feira, 19, que uma equipe de astrônomos liderada pelo Southwest Research Institute (SwRI), nos Estados Unidos, identificou uma nova lua em órbita de Urano.
O sétimo planeta a partir do Sol agora soma 29 luas conhecidas. A observação, feita pelo Telescópio Espacial James Webb em 2 de fevereiro, integra o programa de Observador Geral do Webb, que permite a cientistas de todo o mundo proporem investigações usando os instrumentos de ponta do telescópio.
Nesse contexto, foi criado o programa de observação 6379 do telescópio Webb, voltado para o estudo dos anéis e das luas de Urano, liderado por Maryame El Moutamid.
Como se chama a nova lua?
“É uma Lua pequena, mas uma descoberta significativa, algo que nem mesmo a sonda espacial Voyager 2 da Nasa conseguiu observar durante seu sobrevoo de quase 40 anos”, destacou Maryame, cientista-chefe da Divisão de Ciência e Exploração do Sistema Solar do SwRI.
A nova lua será chamada, provisoriamente, de S/2025 U1. O nome definitivo precisará ser aprovado pela União Astronômica Internacional (IAU), a autoridade responsável por designar as classificações oficiais para objetos astronômicos.
Seguindo a tradição, os satélites naturais de Urano são batizados em referência a personagens de William Shakespeare e de Alexander Pope – como a lua Titânia, rainha das fadas de “Sonho de uma noite de Verão”.
Por que a nova lua não foi descoberta antes?
Em 24 de janeiro de 1986, a Nasa realizou um sobrevoo por Urano com a espaçonave Sonda Voyager 2. A missão permitiu a descoberta de 10 novas luas e dois novos anéis, além de registrar imagens detalhadas das cinco principais luas: Titânia, Oberon, Ariel, Umbriel e Miranda.
Ainda assim, a recém-descoberta lua passou despercebida e só foi identificada quatro décadas depois. Os cientistas explicam que isso se deve ao seu tamanho diminuto, de apenas 10 quilômetros de diâmetro, sendo “menor e muito mais tênue do que a menor das luas internas conhecidas anteriormente”, afirmou Matthew Tiscareno, membro da equipe de pesquisa.
As luas de Urano
Urano, conhecido como um dos gigantes gasosos do Sistema Solar, foi descoberto em 1781 por William Hershcel. Ainda no século XVIII, foram identificadas suas quatro primeiras grandes luas: Titânia, Oberon, Ariel e Umbriel.
Posteriormente, em 1948, Gerard Kuiper descobriu Miranda. Já Voyager 2 acrescentou outras 10 no catálogo. Com o avanço dos telescópios terrestres fixos, mais 11 foram identificadas. Agora, com a descoberta da lua S/2025 U1, o planeta chega a 29 satélites confirmados.