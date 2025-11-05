Superlua do Castor 2025: veja como e quando observar no Ceará

2ª Superlua de 2025: veja que horas será e como assistir nesta semanaA Superlua Castor, a maior e mais brilhante das luas vistas no céu, terá duração de três dias. Descubra quando, onde e como observá-lo da melhor forma
A maior superlua de 2025 poderá ser vista durante 3 dias a olho nu em todo território brasileiro. O fenômeno começa a partir desta quarta-feira, 5, e será visível a olho nu.
Sem a necessidade de qualquer equipamento como binóculos ou telescópios, bastará olhar para o céu em uma noite clara.
Chamada de Lua do Castor ou Lua do Caçador, será a maior Lua Cheia do ano e a penúltima ocorrência de uma superlua em 2025. A primeira aconteceu em outubro e a última será em dezembro.
O que é uma superlua?
Josina Nascimento, do Observatório Nacional, explica que o termo “superlua” não possui fundamentação científica.
A expressão foi cunhada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, na revista Dell Horoscope (hoje extinta). Desde então, passou a fazer parte do vocabulário astronômico popular.
Apesar de não ser um termo oficial, o termo é amplamente utilizado para descrever o momento em que a Lua Cheia coincide com o perigeu lunar - o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.
Nolle definiu que o adjetivo “super” se aplicaria a uma Lua Cheia que ocorresse no perigeu ou a até 90% de proximidade desse ponto. No entanto, essa escolha de 90% é arbitrária e não tem base científica reconhecida.
A União Astronômica Internacional, órgão responsável pela nomenclatura astronômica, não estabelece um critério oficial para determinar a proximidade do perigeu necessária para uma Lua Cheia ser “super”. Por isso, a classificação pode variar conforme a fonte consultada.
No geral, uma superlua é aquela Lua Cheia que parece maior e mais brilhante que o comum. O fenômeno acontece devido à órbita lunar, que não é perfeitamente circular: em alguns momentos, o satélite natural fica ligeiramente mais próximo (perigeu) ou mais distante (apogeu).
Durante o fenômeno, o satélite natural da Terra pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante no céu do que uma Lua cheia normal, devido à sua proximidade com o planeta.
Qual é a distância da superlua de novembro até a Terra?
Segundo o Observatório Nacional, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o corpo celeste estará a cerca de 356.980 quilômetros (km) de distância da Terra.
Essa proximidade é o que confere o visual ampliado característico da superlua. Isso porque distância média entre a Terra e a Lua é de 384.400 km.
Nesta semana, o satélite natural da Terra deve aparecer cerca de 8% maior e 16% mais luminoso que o normal.
Quando acontecerá a superlua e onde assistir?
A segunda superlua de 2025 vai acontecer no dia 5 de novembro, uma quarta-feira. O fenômeno já aconteceu em outubro e vai se repetir mais uma vez no dia 4 de dezembro.
Segundo o Observatório Nacional, o melhor momento para assistir à superlua é logo após o pôr do sol, variando conforme o fuso horário de cada região do País.
No Ceará, o sol deve se pôr às 17h25min nesta quarta-feira.
Para aproveitar ao máximo o fenômeno, recomenda-se:
- buscar locais com boa visibilidade do horizonte, longe de poluição luminosa; e
- observar a lua nas primeiras horas após o nascer, quando sua aparência próxima ao horizonte pode gerar efeitos visuais de maior impacto.
Confira os detalhes:
- Data: 5 de novembro de 2025
- Horário: após o pôr do sol
- Visível em: todo o Brasil
- Equipamentos necessários: a olho nu
Afinal, qual é o nome da superlua de novembro?
Conforme o guia astronômico Starwalk Space, a Lua do Castor vem de tribos nativas americanas, que costumavam dar nomes às Luas Cheias baseados em características peculiares de cada mês específico.
Novembro seria quando os castores ficam ocupados construindo barragens e armazenando comida para o inverno. Outra teoria sugere que o nome vem dos caçadores que armavam armadilhas para castores nessa época do ano para coletar peles quentes para os meses mais frios.
Mas e a Lua do Caçador?
A Lua do Caçador não está associada a um determinado mês. Ela é a Lua Cheia que vem logo após a Lua da Colheita, a fase Cheia mais próxima do equinócio de outono, que ocorre em setembro no Hemisfério Norte e em março no Hemisfério Sul.
Portanto, a Lua da Colheita pode ocorrer em setembro ou em outubro (e em março ou abril no Hemisfério Sul).
Isso significa que a Luca do Caçador pode ocorrer em outubro ou em novembro (no Hemisfério Sul – em abril ou em maio).
Os nomes se explicam porque, tradicionalmente, os agricultores terminavam as colheitas de seus campos sob a luz da Lua da Colheita. Quando chegava a Cheia seguinte, os campos estavam limpos, o que permitia aos caçadores ver facilmente os animais.
Ademais, nesta época do mês, a Lua nasce por volta do anoitecer e se põe por volta do amanhecer. O luar permitia que os caçadores rastreassem a presa até tarde da noite.
Outros nomes para a superlua de novembro
Em tradições de diferentes partes do mundo, você pode encontrar nomes como:
- Chinesa: Lua Branca
- Celta: Lua Negra
- Wicca: Lua da Neve
- Cherokee: Lua do Comércio
- Hemisfério Sul: Lua do Milho, Lua do Leite, Lua da Flor, Lua da Lebre
Fenômenos astronômicos de novembro de 2025
O Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) produz anualmente guias de efemérides astronômicas. A seguir, confira os principais fenômenos do mês de novembro de 2025:
- 2/11: Mercúrio, Marte e a estrela Antares formarão belo trio celeste no começo da noite, direção oeste, nas constelações de Libra e Escorpião; Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da madrugada, direção oeste, na constelação de Aquário;
- 5/11: Lua Cheia do Perigeu (Superlua). O astro poderá ser observado durante toda a noite, na constelação de Áries;
- 10/11: Conjunção entre Lua e Júpiter durante a madrugada, direção nordeste, na constelação de Gêmeos;
- 12/11: Conjunção entre Marte e Mercúrio durante o crepúsculo, direção oeste. Os astros estarão separados de somente 1,5°, mas muito próximos ao horizonte;
- 17/11: Máxima atividade da chuva de meteoros Leonidas, que poderá ser observada durante a madrugada na direção leste;
- 20/11: Mercúrio em conjunção inferior com o Sol;
- 21/11: Urano em oposição com o Sol. O planeta poderá ser observado durante toda a noite por meio de binóculos e em céus escuros, na constelação de Touro; Lua, Marte e a estrela Antares formarão um belo trio celeste durante o crepúsculo, direção oeste, na constelação do Escorpião. Os astros estarão muito próximos ao horizonte;
- 29/11: Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da noite, direção noroeste, na constelação de Peixes.