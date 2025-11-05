Superlua do Castor 2025: veja como e quando observar no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Maior e mais brilhante superlua será visível por três dias consecutivos; veja os detalhes do fenômeno / Crédito: Pexels / Jozef Papp

A maior superlua de 2025 poderá ser vista durante 3 dias a olho nu em todo território brasileiro. O fenômeno começa a partir desta quarta-feira, 5, e será visível a olho nu. Sem a necessidade de qualquer equipamento como binóculos ou telescópios, bastará olhar para o céu em uma noite clara.

Chamada de Lua do Castor ou Lua do Caçador, será a maior Lua Cheia do ano e a penúltima ocorrência de uma superlua em 2025. A primeira aconteceu em outubro e a última será em dezembro. Leia mais A 'quase-lua' da Terra escondida há décadas — e que não está sozinha Sobre o assunto A 'quase-lua' da Terra escondida há décadas — e que não está sozinha O que é uma superlua?

Josina Nascimento, do Observatório Nacional, explica que o termo “superlua” não possui fundamentação científica. A expressão foi cunhada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, na revista Dell Horoscope (hoje extinta). Desde então, passou a fazer parte do vocabulário astronômico popular.

Apesar de não ser um termo oficial, o termo é amplamente utilizado para descrever o momento em que a Lua Cheia coincide com o perigeu lunar - o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra. Nolle definiu que o adjetivo “super” se aplicaria a uma Lua Cheia que ocorresse no perigeu ou a até 90% de proximidade desse ponto. No entanto, essa escolha de 90% é arbitrária e não tem base científica reconhecida. A União Astronômica Internacional, órgão responsável pela nomenclatura astronômica, não estabelece um critério oficial para determinar a proximidade do perigeu necessária para uma Lua Cheia ser “super”. Por isso, a classificação pode variar conforme a fonte consultada.

No geral, uma superlua é aquela Lua Cheia que parece maior e mais brilhante que o comum. O fenômeno acontece devido à órbita lunar, que não é perfeitamente circular: em alguns momentos, o satélite natural fica ligeiramente mais próximo (perigeu) ou mais distante (apogeu). Durante o fenômeno, o satélite natural da Terra pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante no céu do que uma Lua cheia normal, devido à sua proximidade com o planeta. Qual é a distância da superlua de novembro até a Terra?

Segundo o Observatório Nacional, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o corpo celeste estará a cerca de 356.980 quilômetros (km) de distância da Terra.

Essa proximidade é o que confere o visual ampliado característico da superlua. Isso porque distância média entre a Terra e a Lua é de 384.400 km. Nesta semana, o satélite natural da Terra deve aparecer cerca de 8% maior e 16% mais luminoso que o normal.

Quando acontecerá a superlua e onde assistir?

A segunda superlua de 2025 vai acontecer no dia 5 de novembro, uma quarta-feira. O fenômeno já aconteceu em outubro e vai se repetir mais uma vez no dia 4 de dezembro.