Superlua: quando será o próximo evento astronômico de outubro

A Lua aparecerá maior e mais brilhante no céu em diversos lugares do mundo durante a próxima superlua. Descubra quando e como observá-lo da melhor forma

A primeira superlua de 2025 poderá ser vista a olho nu em todo território brasileiro no dia 7 de outubro , uma sexta-feira. O fenômeno será visível sem a necessidade de qualquer equipamento como binóculos ou telescópios, bastando olhar para o céu em uma noite clara.

O que é uma superlua?

Apesar de não ser um termo oficial, "superlua" é amplamente utilizado para descrever o momento em que a Lua Cheia coincide com o perigeu lunar - o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.

Essa expressão foi cunhada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle e, desde então, passou a fazer parte do vocabulário astronômico popular.

Durante a superlua, o satélite natural da Terra pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante no céu do que uma Lua cheia normal, devido à sua proximidade com o planeta.

Qual a distância da superlua da Terra?

Segundo o Observatório Nacional, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o corpo celeste estará a cerca de 356.980 quilômetros (km) de distância da Terra. Essa proximidade é o que confere o visual ampliado característico da superlua.