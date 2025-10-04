Superlua: quando será o próximo evento astronômico de outubro

Superlua: saiba quando será o próximo evento astronômico de outubroA Lua aparecerá maior e mais brilhante no céu em diversos lugares do mundo durante a próxima superlua. Descubra quando e como observá-lo da melhor forma
A primeira superlua de 2025 poderá ser vista a olho nu em todo território brasileiro no dia 7 de outubro, uma sexta-feira. O fenômeno será visível sem a necessidade de qualquer equipamento como binóculos ou telescópios, bastando olhar para o céu em uma noite clara.
O que é uma superlua?
Apesar de não ser um termo oficial, "superlua" é amplamente utilizado para descrever o momento em que a Lua Cheia coincide com o perigeu lunar - o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.
Essa expressão foi cunhada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle e, desde então, passou a fazer parte do vocabulário astronômico popular.
Durante a superlua, o satélite natural da Terra pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante no céu do que uma Lua cheia normal, devido à sua proximidade com o planeta.
Qual a distância da superlua da Terra?
Segundo o Observatório Nacional, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o corpo celeste estará a cerca de 356.980 quilômetros (km) de distância da Terra. Essa proximidade é o que confere o visual ampliado característico da superlua.
Quando vai acontecer a superlua e como assistir?
A primeira superlua de 2025 vai acontecer no dia 7 de outubro, uma sexta-feira. O fenômeno vai se repetir mais duas vezes ao longo do último trimestre do ano. Confira os detalhes:
- Data: 7 de outubro de 2025
- Horário: às 00h48min (horário de Brasília)
- Visível em: todo o Brasil
- Equipamentos necessários: a olho nu
Fenômenos astronômicos de outubro de 2025
- 5/10: Conjunção entre a Lua e Saturno no começo da noite, direção leste, na constelação de Peixes;
- 7/10: Lua Cheia do Perigeu (Superlua). O astro poderá ser observado durante toda a noite, na constelação de Peixes;
- 10/10: Conjunção entre Lua e as Plêiades (M 45) na direção nordeste, durante a madrugada na constelação de Touro;
- 13/10: Conjunção entre Lua e Júpiter durante a madrugada, direção nordeste, na constelação de Gêmeos;
- 19/10: Conjunção entre Lua e Vênus durante a aurora, direção nordeste, na constelação de Leão. Os astros estarão muito baixos no horizonte;
- 20/10: Conjunção entre Mercúrio e Marte no crepúsculo, direção oeste, na constelação de Libra. Os astros estarão muito baixos no horizonte;
- 21/10: Máxima atividade da chuva de meteoros Orionidas, que poderá ser observada durante a madrugada na direção leste;
- 23/10: Conjunção entre Lua, Marte e Mercúrio. Os três astros formarão um belo trio celeste ao anoitecer, direção leste, na constelação de Libra;
- 29/10: Melhor momento para observação de Mercúrio na primavera, que poderá ser visto ao anoitecer, direção oeste, na constelação do Escorpião.
Leia mais